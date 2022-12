Eiza González: tras su separación de Jason Momoa, surgen rumores de romance con otro galán de Hollywood

escuchar

Hace apenas unos meses se conoció la noticia de que la actriz Eiza González había terminado su romance con Jason Momoa, el intérprete de Aquaman.

Tras la decepción de muchos fanáticos que se habían encariñado con esa pareja, esta semana comenzó a circular un rumor que vincula a la intérprete mexicana con otro famoso galán de Hollywood: James Marsden. Según la prensa internacional, ambos fueron vistos en un evento privado que organizó Leonardo Di Caprio.

El protagonista de Encantada, acompañó a González a la fiesta que Di Caprio ofreció a sus colegas y amigos en el restaurante Catch, de West Hollywood. Al llegar juntos, la mexicana desmintió un posible romance y aseguró: “La gente tiene amigos”. Sin embargo se los habría visto muy cerca durante la velada que compartieron con el resto de las estrellas de Hollywood. Cabe recordar que este tipo de especulaciones causaron un fuerte enojo de la actriz de Baby Driver en anteriores oportunidades.

Crecen los rumores de un romance entre Eiza González y James Marsden (Fuente: Instagram/@james_marsden @eizagonzalez)

González y Jason Momoa tuvieron varias idas y vueltas. La más reciente, fue a partir del accidente automovilístico que sufrió el actor en julio pasado en la ruta Old Topanga Road de Calabasas, California.

De manera casi milagrosa, el incidente no pasó de ser un gran susto, aunque sí motivó uno de los últimos acercamientos entre Momoa y la actriz mexicana, que a los días del mismo se mostraron juntos en Malibú, California, a bordo de la Harley-Davidson del actor.

Eiza González se cansó de que la relacionen con hombres de Hollywood: “Dejen de inventar”

La especulación de un nuevo romance entre Eiza González y James Marsden se convirtió en otro más de los rumores que comúnmente sufre la actriz mexicana. A mitad de este año, aseguró que está cansada de ser vinculada con otros artistas de Hollywood. Sin embargo, la prensa extranjera no se atiene a cuestionar cada vez que se la puede ver muy cerca de un famoso galán.

En medio de sus vacaciones en Italia junto con amigos, sobresalió una imagen en la que González apareció con el productor Mohammed Al Turki. Los rumores se encendieron y apuntaban a un posible romance entre ellos. Luego de que las constantes especulaciones la volvieron tendencia, la actriz lanzó un contundente mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Debido a sus apariciones públicas, la mexicana ha sido relacionada con varias personalidades dentro de la farándula estadounidense, como el mencionado Momoa, Timothée Chalamet, Liam Hemsworth o Calvin Harris. Sin embargo, contrario a otras ocasiones, esta vez quiso desmentir cualquier vínculo amoroso con el productor.

Eiza González decidió usar sus redes cuando la vincularon con el productor Mohammed Al Turki (Fuente: Twitter)

“Mo Al Turki es uno de mis mejores amigos. Como de costumbre, por favor, dejen de inventar y tratar de relacionarme con cualquier hombre que esté cerca de mí. Las mujeres pueden tener amigas y amigos, no todo persona con la que uno convive es una relación. Gracias”, escribió en Twitter. Además aprovechó para enviar saludos a sus seguidores, ya que ésta no es una plataforma que use constantemente. “Ya sé que casi nunca escribo por aquí, pero siempre los leo. Les mando muchos besos y espero que estén teniendo un buen fin de semana”, concluyó.

