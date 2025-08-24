El abrazo de Gimena Accardi y Andrés Gil arriba del escenario a días de firmar su divorcio de Nicolás Vázquez

El martes pasado Gimena Accardi dio a conocer en Sería imposible (OLGA) que le fue infiel a Nicolás Vázquez con una persona "random” hace meses, lo que provocó la desestabilización de la pareja y la posterior separación. Después de un descargo público y de la entrevista que ofreció a los medios, se retiró de la escena pública hasta su reciente aparición en el Teatro Don Bosco de Bahía Blanca junto a Andrés Gil, con quien se la vinculó como tercero en discordia.

Si bien ella misma dejó en claro que nada tiene que ver su compañero de elenco -que es pareja de Candela Vetrano y también amiga de Accardi-, al mostrarse de la mano y en un profundo abrazo frente a una sala llena, dio de qué hablar. En el marco de la gira de la obra que protagonizan: En otras palabras, a los usuarios de las redes sociales les llamó la atención el video que la ex Casi Ángeles sumó a sus historias de Instagram.

Gimena Accardi y Andrés Gil llenaron la sala del teatro Don Bosco en Bahía Blanca (Fuente: Instagram/@gimeaccardi)

En el clip, que dura unos segundos, se hizo visible a los actores al finalizar con la actuación, en donde se encuentran en el medio del escenario y se dan la mano, para luego abrazarse. Con una sonrisa en su rostro, saludan a los espectadores en un teatro repleto. Entre aplausos y felicitaciones, los dos luego se retiraron. “Muchas gracias Bahía por tanto amor”, escribió Accardi.

El abrazo de los actores frente al público que los aplaudió de pie (Fuente: Instagram/@gimeaccardi)

Como si fuera poco, desde Secretos verdaderos (América TV) enviaron un móvil hasta Bahía Blanca para obtener imágenes de los actores antes y después del desarrollo de la obra. “La gente los aplaudió de pie. Ellos estaban muy emocionados”, relataron desde el estudio. Además, informaron que detrás de bambalinas la situación fue tensa y no se respiró un aire de alegría entre los protagonistas por el contexto personal de Accardi. Sin embargo, no solo llevaron adelante la función del sábado, sino que este domingo 24 también oficiarán una segunda a las 20.00 horas.

Las imágenes exclusivas de Secretos Verdaderos sobre la obra de Accardi y Gil

El arribo a Bahía Blanca llegó después de su presentación en Rosario - que sucedió dos días antes del descargo que Gimena Accardi hizo en el streaming de OLGA-. La gira seguirá por Mendoza y San Juan, por lo que aún queda un largo camino que tienen para recorrer juntos si no se agregan más fechas en otras ciudades.

En cuanto a los rumores de un affaire entre Accardi y Gil, la actriz fue clara al respecto durante el programa de streaming que conduce. “Con la persona que se me vincula es mentira y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando a gente que nada que ver, que es familia y necesito que eso se frene”, dijo, sin nombrar a su compañero de elenco. Minutos después de reconocer la infidelidad, en diálogo con la prensa, sentenció: “Es un random, no es del medio, ni lo conocen, ni hurguen porque no lo sigo en Instagram”.

Cabe recordar que a comienzos de julio Vázquez y Accardi se separaron. En principio se lo asoció a él con dos de sus compañeras en la obra que lleva a cabo, Rocky. Más tarde también se mencionó la presunta relación extramatrimonial de la actriz con Andrés Gil. Durante más de un mes de silencio, de idas y vueltas, terminaron por confirmar qué causó la fractura entre ambos, mientras ahora incluso ya firmaron los papeles del divorcio.