Una actriz de En el barro sorprendió al revelar el gesto que tuvo la China Suárez durante las grabaciones

Con 5.6 millones de visualizaciones, En el barro, el spin-off femenino de El Marginal, alcanzó el primer puesto en el Top 10 global de las series de habla no inglesa de Netflix. La producción creada por Sebastián Ortega causó furor entre los suscriptores y se confirmó que ya se filmó la segunda temporada, aunque aún no tiene fecha de estreno. Esta nueva parte contará con la presencia de María Eugenia ‘la China’ Suárez. Si bien se sabe que su personaje se llama Nicole y es una “prostituta vip de clientes millonarios”, hay mucha expectativa por verla en escena. Una de las estrellas del proyecto, la actriz Ana Garibaldi, reveló cómo fue trabajar con la ex Casi Ángeles y sorprendió a todos al contar cuál fue el gran gesto que tuvo con el equipo.

En el spin-off, Garibaldi encarna a un personaje que ya fue introducido en El Marginal: el de Gladys Guerra, viuda del recordado Mario Borges -papel que interpretó el actor Claudio Rissi, quien falleció el 2 de febrero de 2024 a los 67 años- y una de las líderes del penal La Quebrada, en el que transcurre la serie.

La China Suárez aparecerá en la segunda temporada de En el barro (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

El jueves 21 de agosto, la actriz estuvo en Desayuno americano (América TV) y además de referirse al proceso de rodaje y a su personaje en la serie, le consultaron por sobre su experiencia laboral con Eugenia Suárez. La resumió en una palabra: “Espectacular”. Y aseguró: “La pasé bárbaro con ella”.

“La China es común. Es una tipa re copada. Yo me llevé bárbaro. Nos llevamos todos muy bien”, afirmó. Acto seguido, reveló el gesto que tuvo Suárez durante el rodaje y sorprendió a todos: “De golpe estábamos en la calle filmando y la China había invitado hamburguesas a todo el equipo artístico y técnico”. Contó que en pleno rodaje alguien avisó que había llegado la comida y ella les explicó que eran de su parte. “Todos dijimos... ‘¡China estás loca!’“, rememoró.

La China Suárez mostró un adelanto de su participación en la segunda temporada de En el barro (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Tras el estreno de En el barro, desde Estambul, donde vive actualmente junto a su novio Mauro Icardi, la China Suárez compartió con sus casi ocho millones de seguidores de Instagram un adelanto de su personaje en la serie. Una cuenta de fans publicó imágenes del detrás de escena del rodaje y ella no tardó en replicarlo. En las mismas se la pudo ver junto al resto del elenco femenino durante las grabaciones que tuvieron lugar dentro de la cárcel. “Falta menos para conocer a Nicole”, comentó emocionada.

Para encarar este proyecto, la actriz tuvo que someterse a un radical cambio de look: se oscureció el cabello, se rapó las cejas y usó una vestimenta deportiva. Se trató de una estética muy diferente a la de sus anteriores papeles, algo que ella misma reconoció: “Es un personaje muy distinto a todo lo que venía haciendo. Voy a grabar en una cárcel y justo mi mayor miedo es ir presa”.

En el barro se posicionó primera en el Top 10 global de Netflix de series de habla no inglesa; los ocho episodios están disponibles en la plataforma Consuelo Oppizzi / Netflix

La producción creada por Sebastián Ortega tiene como protagonistas a Garibaldi, Valentina Zenere, Lorena Vega, Carolina Ramírez y Ana Rujas. Al resto del reparto lo completan Rita Cortese, Marcelo Subiotto, Camila Peralta, Erika de Sautu Riestra, Martin Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca, Alejandra “Locomotora” Oliveras (fallecida el 28 de julio) y Tatu Glikman. Además se destacan las participaciones especiales de Maite Lanata, Michel Noher, Andrea Bonelli, Juan Gil Navarro, Justina Bustos, Juana Molina, Cecilia Rossetto, Gerardo Romano. María Becerra y Juan Minujín. La serie consta de ocho episodios de entre 45 y 60 minutos de duración que se pueden ver en Netflix.