La contundente determinación que tomó Gimena Accardi luego de admitir su infidelidad a Nicolás Vázquez

A comienzos de julio se conoció una noticia que sorprendió a todos en el ambiente artístico: después de 18 años juntos, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi decidieron poner fin a su relación. Durante mucho tiempo se mostraron inseparables y cómplices, pero pese a eso anunciaron que eligieron tomar rumbos distintos. En un principio negaron los rumores que los vinculaban con otras personas, aunque la historia tomó otro rumbo cuando la actriz admitió haber vivido un vínculo paralelo. Tras esas declaraciones y el revuelo que despertaron, ahora ella optó por una drástica decisión que no pasó desapercibida.

La contundente decisión de Gimena Accardi tras admitir su infidelidad a Nico Vázquez

En el programa de streaming Sería increíble (Olga) del martes 19 de agosto, la actriz reconoció que parte de lo que se había dicho semanas atrás sobre algunas infidelidades en la pareja era cierto y aceptó haber mantenido un vínculo con otra persona mientras estaba casada. De todos modos, quiso dejar en claro un punto fundamental: sin mencionarlo directamente, aclaró que Andrés Gil —su compañero de elenco y amigo— no estuvo involucrado en la situación. También remarcó que, si bien este episodio no fue el motivo principal de la separación, sí marcó un antes y un después en la relación.

En medio de la repercusión que generaron sus palabras, Yanina Latorre reveló en Sálvese quién pueda (América TV) la determinación que tomó Gimena para protegerse de la vorágine mediática. Según contó, la actriz decidió eliminar temporalmente las aplicaciones de las redes sociales de su celular. “Ella está enojada, está arrepentida de sus declaraciones. Vio la cantidad de mensajes que recibió en las redes”, aseguró, al tiempo que remarcó que si bien Accardi no abandonó por completo las plataformas, optó por alejarse de ellas porque la situación resultaba “enloquecedora”.

La palabra de Gimena Accardi tras admitir que le fue infiel a Nico Vázquez

Por su parte, la propia actriz habló frente a los noteros desde la puerta de Olga y explicó los motivos detrás de su decisión. Con total franqueza, dijo que el hostigamiento en redes sociales es algo que arrastra desde hace tiempo y que en esta oportunidad prefirió no exponerse al odio masivo. “Yo cerré todo, no estoy leyendo nada porque no quiero llegar al punto de pensar en suicidarme. Es demasiado el odio”, sostuvo. “Las cerré, no las leo y no sé qué está pasando. Lo hice por mi salud mental”, agregó y de esta manera dejó en claro que prioriza su bienestar emocional frente a la presión mediática.

Las diez frases más impactantes de Gimena Accardi sobre su infidelidad

Gime Accardi fue contundente al reconocer una infidelidad a Nico Vázquez

Estas son las diez frases más reveladoras de Gimena Accardi sobre su infidelidad a Nicolás Vázquez: