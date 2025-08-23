Las fotos con las que Gonzalo Heredia y Brenda Gandini celebraron los ocho años de su hija menor

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia son, sin dudas, una de las parejas más sólidas del espectáculo local. Los actores, que iniciaron su relación en 2010 durante las grabaciones de la telenovela Malparida, se afianzaron con los años y formaron una hermosa familia con sus hijos, Eloy y Alfonsina. Precisamente por el cumpleaños de la menor, que este viernes 22 de agosto celebró sus ocho años, la pareja compartió en las redes sociales una serie de tiernas fotografías familiares.

Eloy y Alfonsina, hijos de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini Captura

“Feliz cumple a mi Alfonsina. Mi niña alegría, la que con esa sonrisa me derrite de amor. Mi compañerita de aventuras, me encanta sumarme a sus búsquedas y redescubrir con vos el mundo. Te amo infinito”, escribió la actriz a través de su cuenta de Instagram, en la que acumula casi un millón de seguidores, sobre una foto en la que la pequeña sostiene un diente de león y sonríe.

Brenda Gandini le dedicó un tierno posteo a su hija (Foto: Captura Instagram/@brendagandiniok)

En otra de las postales, dejó ver la complicidad que tienen como madre e hija con una foto en la que, tras una tarde de acuarelas, sus rostros quedaron pintados de llamativos colores. “También soy su lienzo”, expresó junto a un emoji de una carita que estalla de risa.

Brenda Gandini junto a Alfonsina (Foto: Captura Instagram/@brendagandiniok)

Por su parte, el actor, quien en su perfil tiene poco más de 900.000 seguidores, subió un carrete de imágenes que recorre los años y los momentos que vivió con su hija. En una de ellas, se ve a una Alfonsina de bebé en sus brazos; en otra, la niña cumpleañera aparece junto a su padre, ambos con el rostro repleto de pintura. “Hoy cumple 8 años”, escribió el actor. Y, con un breve y contundente mensaje, le dedicó unas palabras a su hija: “Te amo Alfonsina Heredia”.

La secuencia que compartió Heredia repasó las distintas etapas de la niñez de su hija, un verdadero álbum que recorre los años. Desde la fragilidad de sus primeros meses, cuando el actor la llamaba “esa nena mágica”, hasta el presente, lleno de juegos y aventuras compartidas. En la última postal, la pequeña aparece de pie en la tierra, rodeada de árboles y con una hamaca de fondo. Con la mirada fija en la cámara, el actor le dejó un simple, pero contundente, mensaje: “Por y para siempre”.

Gonzalo Heredia celebró los 8 años de Alfonsina con una serie de imágenes (Foto: Instagram/@gonzaloezequielheredia)

Pero este no es el único momento especial que vivieron como familia durante el mes de agosto. Días atrás, precisamente el 17, Eloy cumplió 14 años. “Hoy cumple 14 años Eloy. El bebé con los ojos más hermosos, transparentes, luminosos y sensibles que conocí. Tengo tan vivo y tan presente, como si fuese ayer, el momento en el que íbamos a la clínica en el auto escuchando ’Canción de cuna’ de Los Piojos y me preguntaba si todo eso que decía la canción sería real. Y claramente sí, eso y tanto más”, expresó Gandini en el pie del posteo que realizó, donde compartió una foto de cuando su primogénito era bebé y, en contraste, otra actual.

Eloy cumplió 14 años el 17 de agosto (Foto: Instagram/@brendagandiniok)

"Te amo Eloy, más de lo que alguna vez imaginé. Gracias por enseñarme tanto”, escribió la actriz (Foto: Instagram/@brendagandiniok)

Y completó: “Soy tan feliz viéndote crecer, acompañándote, a veces con aciertos y a veces con errores, pero aprendiendo los dos a ser madre e hijo. Te amo Eloy, más de lo que alguna vez imaginé. Gracias por enseñarme tanto”.