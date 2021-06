El accidente de Barassi tras las respuestas de una participante

Como siempre sucede en 100 argentinos dicen (eltrece), una situación del programa logra convertirse en un verdadero éxito en redes. La fórmula que ya le ha valido a Darío Barassi ser tendencia en Twitter varias veces parece ser casi infalible y, con la ayuda de los participantes, sus reacciones ante las insólitas respuestas catapultan a la tarde de juegos a un divertido ida y vuelta entre usuarios de todo el país.

Uno de los desafíos favoritos del programa es el llamado “Dinero rápido” donde, en 25 segundos, los concursantes tienen que decir las respuestas más populares para ganar 50 mil pesos. Los nervios y la presión del segundo a segundo hacen que de ahí salgan las cosas más extrañas y virales.

Esta vez le tocó a Nikita Tarlowski protagonizar un momento que tentó a Darío Barassi y que provocó que sufriera un pequeño accidente al aire. A las consignas “¿Cuántas películas hicieron de Avengers?” y “¿Una provincia argentina por donde pasa el río Paraná?”, la participante indicó: “25″ y “Chubut”.

100 argentinos dice programa de Barassi

Al finalizar, las risas se apoderaron del estudio. Tanto el conductor como la producción y la propia participante no podían dejar de reírse. “Te juro, se me salió un poco de pis en serio. Se me salió el chorrito”, indicó Barassi, tentado. “¡Qué largo es el río Paraná! ¡25 de Avengers! Robert Downey Jr. tiene 94 en la última ¡Nikita sos un meme!”, agregó el conductor. “El mejor momento del programa, gracias por existir”, finalizó antes de leer los puntajes.

Mientras que esto sucedía en el programa, las redes no dejaban de comentar el momento. Risas, halagos al conductor y chistes de gente que “espera el estreno de la película 26″ no tardaron en aparecer tanto en Twitter como en Instagram.

