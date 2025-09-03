Un actor de Harry Potter vuelve a interpretar su papel en la serie de HBO

La serie de libros y películas de Harry Potter es una de las sagas más populares y significativas de la cultura moderna. Pese al paso del tiempo, los fanáticos del joven mago no solo siguen deleitándose con cada uno de los films, sino que están a la espera de la serie, la misma que se podrá ver en HBO Max en 2027. A semanas del inicio del rodaje, se dio a conocer cuál será el actor que volverá a interpretar su icónico papel.

Ya comenzó a rodarse la serie de la saga de Harry Potter Instagram @harrypotter

La plataforma streaming confirmó en las últimas horas que Warwick Davis se pondrá nuevamente en la piel del profesor Filius Flitwick, quien se encarga de enseñar a sus alumnos desde encantamientos de ánimo hasta hacer volar objetos, combinando la pronunciación precisa de los conjuros con los movimientos de la varita.

Warwick Davis retomará su papel como el profesor Filius Flitwick

La noticia fue dada a conocer también por el propio Davis, quien lo hizo desde su cuenta de Instagram, donde acumula 165.000 seguidores. “Hogwarts siempre ocupó un lugar muy especial en mi corazón. Cuando entré por primera vez en las batas del profesor Flitwick hace todos estos años, nunca podría haber imaginado el viaje que este personaje -y el mundo mágico- me llevaría“, escribió en la descripción de la imagen en la que se lo vio colgado sobre el famoso Expreso de Hogwarts, el cual transporta a los estudiantes al reconocido colegio de magia y hechicería.

Y completó: “Gracias a todos los fans que mantuvieron viva la magia. No puedo esperar a verlos de vuelta en el aula. Aquí está por nuevas aventuras en Hogwarts”.

Davis anunció la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram (Foto: Instagram/@warwickadavis)

Por otra parte, en la fotografía añadió: “Estoy muy emocionado (y verdaderamente honrado) de compartir que regresaré como el Profesor Filius Flitwick en la próxima serie de televisión original de @HBOMax @HarryPotter. Esto se siente como un verdadero regreso a casa”.

Pero no fue el único anuncio que hizo HBO Max este lunes 1 de septiembre -día en el que cada año se lleva a cabo una celebración mundial del universo de Harry Potter-. Allí mismo, comentaron quiénes son los otros actores que se suman al elenco de la ficción.

Como estudiantes de Hogwarts: Elijah Oshin como Dean Thomas; Finn Stephens como Vincent Crabbe y William Nash como Gregory Goyle. Como empleados y profesores del castillo: Sirine Saba, como Profesora Pomona Sprout; Richard Durden, como Profesor Cuthbert Binns y Bríd Brennan, como Madame Poppy Pomfrey.

En lo que respecta al duende Griphook, empleado del banco Gringotts, que también fue interpretado por Davis, en la adaptación televisiva este personaje quedará en manos del actor Leigh Gill.

Interpretó a uno de los cajeros de Gringotts en La piedra filosofal

La serie de Harry Potter es una producción de HBO, en colaboración con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television, y está escrita por Francesca Gardiner, que también ejerce de productora ejecutiva junto a Mark Mylod, que dirigirá varios episodios. La producción ejecutiva la completan J. K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, a través de Brontë Film and TV, además de David Heyman, de Heyday Films.

Cabe destacar que cada temporada se centrará en uno de los siete libros, lo que permitirá un desarrollo más amplio de los personajes, las tramas y los conflictos. A pesar de esta nueva versión, las películas originales -consideradas ya clásicas del cine- son parte fundamental del universo Potter y continuarán disponibles para quienes crecieron con ellas o quieran descubrirlas por primera vez.