La nueva vida del actor que interpretó a Viktor Krum en Harry Potter

La saga de Harry Potter es un fenómeno cultural que marcó a varias generaciones. La historia del joven mago que descubre su identidad al ingresar en la escuela de magia y hechicería de Hogwarts todavía da que hablar, y muchos se preguntan qué fue de la vida de los actores de la franquicia basada en los siete libros de J.K. Rowling. A raíz de esto, te mostramos cómo está hoy el actor que interpretó a Victor Krum.

Stan Yanevski y Emma Watson en Harry Potter

Stanislav Yanevski fue quien se puso en la piel del jugador de Quidditch en el film de 2005 Harry Potter y el cáliz de fuego. Su personaje se limita principalmente al Torneo de los Tres Magos y la Yule Ball, la gran fiesta que se celebra en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. A diferencia de los otros estudiantes, Krum se mostraba como un joven serio, callado y de carácter reservado; sin embargo, no pasó desapercibido por los fanáticos de Hermione Granger (interpretada por Emma Watson), de quien se mostraba interesado y con quien entabla una breve relación que despierta los celos de Ron Weasley.

A dos décadas de haberse puesto en la piel de Krum, el actor búlgaro de 40 años sorprendió al mostrar una imagen totalmente distinta a la que los seguidores de Harry Potter estaban acostumbrados a ver. “¡Sorpresa!”, exclamó al lucir su cuerpo tonificado con tatuajes luego de compararla con una fotografía de su participación en la recordada película.

Stanislav Yanevski tiene 40 años (Foto: Captura TikTok/@stan_yanevski)

“Llamalo envejecimiento. Yo lo llamo convertirse en una edición limitada”, escribió en la descripción del video que publicó en su perfil de TikTok, cuenta en la que acumula casi 28.000 seguidores. La publicación alcanzó las 300.000 reproducciones en pocas horas y causó revuelo entre los usuarios, quienes no podían creer lo que veían.

Los seguidores no tardaron en expresar su sorpresa ante el cambio físico del actor (Foto: Captura TikTok)

“¿Por qué tuve que elegir un Wesley???“; ”Hermione se da cuenta de que decidió ser una Weasley y no una Krum"; “Señor Krum perdona a Hermione, nosotros no lo vamos a hacer, pero gracias a ella más para nosotros” y “Oh, Hermione eligió absolutamente al mago equivocado”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

En Instagram, Yanevski tiene 238.000 seguidores. Actor, fitness y aventura son las tres palabras que resaltan en su perfil, donde comparte varios aspectos de su vida. En mayo de este año, al cumplir 40 años, llevó tranquilidad a sus fanáticos al ser internado de urgencia. “Todavía me estoy recuperando y las cosas se ven muy bien. Podré respirar libremente, sentir todos los aromas de la vida, algo que había perdido en los últimos meses”, escribió.

La selfie que compartió el actor en su cuenta de Instagram para agradecer y los saludos y contar qué fue lo que le pasó (Foto: Instagram @stan_yanevski)

“Me llevaron a cirugía y la foto fue tomada justo después de que salí de la sala de operaciones. Como siempre y para aquellos que me conocen mejor, pasé por esto en silencio, ya que no quería asustar ni preocupar a nadie. Siempre fui así. Lucho contra las dificultades en silencio“, aseguró.

Cabe recordar que desde su papel como Viktor Krum, Yanevski continuó su carrera en el mundo de la actuación, aunque sin alcanzar un rol de la misma envergadura. El actor trabajó en varios proyectos cinematográficos y televisivos, tanto en producciones internacionales como en su país natal.

Así luce hoy Krum de Harry Potter y el cáliz de fuego (Foto: Instagram/@stan_yanevski)

Entre sus participaciones más destacadas figuran la película de terror Hostel: Parte II (2007), dirigida por Eli Roth. También integró el elenco de la película de guerra Resistencia (2011) y el thriller de acción Last Man Down (2021). Además, tuvo un papel en la serie búlgara Pod prikritie.