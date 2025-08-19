La serie de Harry Potter ya se despliega por las calles de Londres mientras se completa el elenco

Faltan al menos dos años para que la primera temporada de Harry Potter, la serie basada en la saga literaria de J. K. Rowling y las películas inspiradas en ella, se estrene en HBO. Sin embargo, está claro que la producción del programa está decidida a aliviar la ansiedad de sus fanáticos revelando periódicamente detalles de la grabación y novedades en relación a su elenco.

'Harry Potter' TV Series First Look: Dominic McLaughlin and Nick Frost Seen Filming as Harry and Hagrid in London https://t.co/W9ZwIJ7vGg — People (@people) August 19, 2025

El inicio del rodaje fue anunciado a comienzos de julio pero ayer, los atentos paparazzi londinenses pudieron captar por primera vez imágenes de la grabación de una escena fundamental en la primera entrega de la saga, Harry Potter y la piedra filosofal: el recorrido de compras por el callejón Diagon Alley hace Harry junto a Hagrid para prepararse antes de emprender el viaje a Hogwarts. En las fotos se ve a Dominic McLaughlin, el niño de once años elegido para interpretar la nueva versión del pequeño mago, caminando por las calles de la capital británica junto a Nick Frost, quién interpretará al querido Rubeus Hagrid en la serie que en las películas interpretaba Robbie Coltrane, fallecido en 2022.

Frost, con el aspecto representativo del amable gigante de Howgarts, melena larga, barba haciendo juego y su típico tapado hasta el piso, también luce dos marcas negras en sus mejillas que probablemente sirven para agregar efectos visuales a su rostro en posproducción. A su lado el actor infantil luce como cualquier chico de su edad aunque los anteojos redondos que lleva puestos lo identifican como el Harry Potter conocido por todos.

Los nuevos hermanos Weasley, listos para acompañar las aventuras de Harry Potter HBO

Pocas horas después de que comenzaran a circular las imágenes de la grabación en Londres, HBO dio a conocer la primera imagen de los pelirrojos hermanos Weasley. En la foto aparece Alastair Stout como Ron Weasley, junto a los gemelos Tristan y Gabriel Harland que interpretarán a Fred y George, respectivamente, además de Ruari Spooner quien encarnará a Percy y Gracie Cochrane, elegida para serla única hermana de la prole, Ginny Weasley. Poco antes del comienzo del rodaje que se lleva a cabo mayormente en los estudios de Warner Bros. en Leavesden, en las afueras de Londres, dónde se filmaron todas las películas, Frost explicó cómo encarará la interpretación de Hagrid para diferenciarla de lo que ya se vio de él en el cine.

La primera imagen de Nick Frost como Rubeus Hagrid en la serie de Harry Potter HBO Max

“Me contrataron porque pensaron que podía aportar algo al personaje. Y si bien tengo muy claro cómo fue la asombrosa actuación de Robbie, jamás intentaría copiarlo. Voy a tratar de hacer algo no necesariamente distinto porque creo que hay que ser respetuoso de lo anterior, pero sí que abarque otros aspectos del personaje que no se hayan explorado del todo hasta ahora. Lo cierto es que Hagrid es gracioso y quiero que también tenga un tono travieso, que sea miedoso, protector e infantil. Eso es lo que planeo ser”, contó Frost, conocido por sus papeles en las comedias Muertos de risa, Arma fatal y Bienvenidos al fin del mundo, entre otras.

Harry y sus amigos

Los nuevos protagonistas de la serie de Harry Potter que HBO prepara para 2027

La producción de la esperada serie ya había anunciado en mayo de este año que después de una búsqueda de más de ocho meses encontraron a los nuevos Harry (Dominic McLaughlin), Ron (Alastair Stout) y Hermione (Arabella Stanton) y a los principales personajes adultos que acompañarán a los jóvenes protagonistas en el recorrido de las siete temporadas en las que se cubrirán las siete novelas originales. John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore, Janet McTeer se hará cargo de la profesora McGonagall que en el cine encarnó Maggie Smith mientras que Paapa Essiedu hará del misterioso profesor Snape. Además el nuevo elenco se completará con Katherine Parkinson como la matriarca de los Weasley, Molly, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Lox Pratt como Draco Bel Powley como la tía Petunia y Daniel Rigby como el tío Vernon.

mientras tanto l HBO acaba de divulgar la primera imagen de la familia Weasley. Además de Alastair Stout como Ron Weasley, podemos dar la bienvenida a Tristan Harland como Fred, Gabriel Harland como George, Ruari Spooner como Percy y Gracie Cochrane como Ginny para la nueva serie original de HBO, Harry Potter. (Ah, y Charlie Weasley está en Rumania ahora, pero pronto llegará para una selfie completa).

La producción, que ya está siendo grabada en los estudios de Warner Bros. en Leavesden, tiene estreno previsto para 2027, en HBO y HBO Max.