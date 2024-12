El actor Jamie Foxx impacta a todo Hollywood con su extravagante decoración navideña

Cada 8 de diciembre, millones de personas de todo el mundo arman su árbol de Navidad y decoran su casa con objetos afines a la festividad que se prepara para celebrar un nuevo nacimiento de Cristo. Mientras que algunos optan por algo sencillo que se adapte a sus bolsillos, otros eligen hacerlo a lo grande, y ese fue el caso de Jamie Foxx.

Jamie Foxx demostró ser un fanáticos de la Navidad (Foto by Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo) Richard Shotwell - Invision

En las últimas horas, se viralizó una foto de la mansión en California del actor de 56 años y su extravagante decoración. Se trata de una vivienda de 16 hectáreas, la cual tiene un valor de 10,5 millones de dólares.

La mansión en Agoura Hills, California, tiene 16 hectáreas (Foto: TMZ)

Mientras que en su camino de acceso tiene luces que titilan y cambian de color, la fuente frontal cuenta con un enorme Papa Noel junto a un muñeco de nieve; además, no hay solo uno, sino varios árboles gigantes de Navidad, todos decorados con la temática de la década de los 90.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 17.2 millones de seguidores, el actor estadounidense compartió un video en el que se lo ve ingresando con su auto a su imponente hogar mientras las rejas resplandecientes de luces y coronas lo reciben. “Cambiando engranajes, vibraciones navideñas”, escribió en la descripción, en la que también aprovechó a promocionar su nuevo contenido para Netflix.

La imponente mansión de Foxx (Foto: TMZ)

El posteo tuvo gran repercusión y los comentarios no tardaron en visibilizarse. “Imaginá que el cartero tiene que hacer ese viaje porque el paquete es demasiado grande”; “¿Cuánto tiempo tardaste en hacer esto? Eso es todo un equipo de producción y electricistas”; “¡Exactamente como Disneylandia, dos puertas y todo! Me encanta la decoración, hombre, bellamente hecha” y “No puedo esperar a ver tu especial en Netflix. Tu casa y las decoraciones son hermosas”, fueron solo algunos de ellos.

Foxx compartió el recorrido para ingresar a su mansión y sorprendió a todos (Foto: captura Instagram/@iamjamiefoxx)

El también productor discográfico y cantante estrenará este 10 de diciembre en la gigante del streaming Jamie Foxx: What Had Happened Was, “un evento de comedia que celebra la resiliencia, el humor y el poder de la comunidad”, según indica la sinopsis, la cual agrega en sus propias palabras: “Si puede seguir siendo gracioso, puede seguir vivo”.

Cabe destacar que en 2023, Foxx estuvo inconsciente durante 20 días, por lo que muchos consideraron también que su forma de celebrar la Navidad era una manera de agradecimiento para con la vida. Según trascendió en su momento, tras tomar un ibuprofeno por un fuerte dolor de cabeza, terminó tres semanas internado.

El actor Jamie Foxx contará novedades sobre su estado de salud tras meses de hermetismo @iamjamiefoxx

“Todo el mundo quiere saber qué pasó, y yo les voy a contar lo que pasó. Pero tengo que hacerlo a mi manera,” dijo en marzo de este año y adelantó que narraría la historia de “forma divertida” a través de un espectáculo llamado What Had Happened Was, en el que abordará todos los “eventos que sucedieron, especialmente en el lado de nuestra comunidad”. “Estaremos en el escenario. Volveremos a las raíces del stand-up”, aseguró.

“Sé que muchas personas estaban esperando o queriendo escuchar actualizaciones, pero para ser honesto con ustedes, simplemente no quería que me vieran así. Quiero que me vean riendo, pasándola bien, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película, un programa de televisión. No quería que me vieran con tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a superarlo”, admitió.

Y concluyó: “Si a partir de ahora me ven salir y que de vez en cuando se me salten las lágrimas, es porque ha sido duro. He estado enfermo. Pero ahora vuelvo a estar de pie, así que me van a ver activo otra vez”.