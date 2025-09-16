Murió Robert Redford: siete películas disponibles en streaming para recordar su trabajo en Hollywood

A veces se quiere creer que los actores son eternos. Hay un deseo por verlos evolucionar en la pantalla grande o arriba de un escenario con un galardón en mano, o demostrando su talento actoral con papeles diversos y desafiantes, o por qué no ampliando sus horizontes en la dirección y producción. Pero nada es para siempre y en el mejor de los casos, queda el archivo fílmico de todo lo que hicieron para rememorarlos y que las nuevas generaciones los conozcan. Este 16 de septiembre los cinéfilos recibieron una triste noticia: a los 89 años murió el actor Robert Redford y el mundo del espectáculo se puso de luto. Lo confirmó su agente Cindi Berger al The New York Times. Afirmó que falleció mientras dormía, pero no informó sobre las causas del descenso.

Con una trayectoria de más de cinco décadas en la industria del entretenimiento, Redford se ganó el cariño, el respeto y el reconocimiento del público por sus destacados papeles en la pantalla grande como actor, director y productor. Para homenajearlo, traemos siete títulos de su filmografía que podés ver en streaming.

Robert Redford falleció a los 89 años VALERY HACHE - AFP

1. Leones por corderos (Lions for Lambs)

Una de esas películas que hay que ver por lo menos una vez en la vida, no solo por su trama, sino también por su elenco y por su director. Cuenta tres historias: la de un profesor de una universidad de California que busca motivar a un alumno, la de un congresista en Washington que le da una entrevista exclusiva a una periodista y la de dos exalumnos del profesor que quedan entre líneas enemigas en Afganistán. Estas tres realidades individuales, pero conectadas entre sí, demostrarán cuanto de león y cuánto de cordero hay en cada persona.

Leones por corderos (2007)

Reparto: Robert Redford, Meryl Streep, Tom Cruise, Derek Luke, Michael Peña y Andrew Garfield

88 minutos Dónde verla: Amazon Prime Video

2. Juego de espías (Spy Games)

En el día de su jubilación, un agente veterano de la CIA se entera de que su discípulo está preso en China acusado de espionaje y será ejecutado en 24 horas. La CIA decide no intervenir para evitar afectar el acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China, por lo que deberá actuar al margen de la ley para evitar la muerte de su protegido.

Brad Pitt y Robert Redford en Juego de espías, película disponible en Amazon Prime Video IMDb

Reparto: Robert Redford, Brad Pitt y Catherine McCormack, Stephen Dillane y Larry Bryggman

Robert Redford, Brad Pitt y Catherine McCormack, Stephen Dillane y Larry Bryggman Dirección: Tony Scott

126 minutos Dónde verla: Amazon Prime Video

3. Algo muy personal (Up Close & Personal)

Sigue a una joven y ambiciosa reportera de un noticiero de Miami que comienza a trabajar bajo las órdenes de un experimentado presentador, quien será el encargado de formarla como periodista. Mientras la carrera de ella avanza a pasos agigantados, entre ambos comienza a surgir algo más que un vínculo laboral. El amor, el trabajo, las pasiones y los sueños no serán nada fáciles de balancear.

Algo muy personal (1996)

Reparto: Robert Redford, Michelle Pfeiffer, Kate Nelligan, Stockard Channing y Miguel Sandoval

Robert Redford, Michelle Pfeiffer, Kate Nelligan, Stockard Channing y Miguel Sandoval Dirección: Jon Avnet

124 minutos Dónde verla: Disney +

4. Una propuesta indecente (Indecent Proposal)

Un feliz matrimonio que enfrenta un complicado presente económico decide hacer un viaje a Las Vegas para intentar que, en el casino, su suerte cambie. Sin embargo, allí se encontrarán con una tentadora, pero comprometedora propuesta que los hará replantearse hasta donde están dispuestos a llegar por dinero.

Una propuesta indecente con Redford, Demi Moore y Woody Harrelson está disponible en Paramount + IMDb

Reparto: Robert Redford, Demi Moore, Woody Harrelson, Oliver Platt, Seymour Cassel y Billy Bob Thornton

Robert Redford, Demi Moore, Woody Harrelson, Oliver Platt, Seymour Cassel y Billy Bob Thornton Dirección: Adrian Lyne

117 minutos Dónde verla: Paramount +

5. Butch Cassidy and the Sundance Kid

Sigue a dos amigos del lejano Oeste, un hábil pistolero y un talentoso ladrón que emprenden un viaje a Bolivia - para escaparse de la ley y también de la muerte - junto a una joven maestra, con la que conformarán un peligroso triángulo amoroso.

Robert Redford y Paul Newman en Butch Cassidy and the Sundance Kid, disponible en Disney + IMDb

Reparto: Robert Redford, Paul Newman, Katherine Ross, Strother Martin, Jeff Corey y Henry Jones

Robert Redford, Paul Newman, Katherine Ross, Strother Martin, Jeff Corey y Henry Jones Dirección: George Roy Hill

111 minutos Dónde verla: Disney +

6. Nosotros en la noche (Our Souls at Night)

Dos vecinos viudos que vivieron uno al lado del otro prácticamente toda su vida, pero mantuvieron el mínimo contacto, deciden acercarse. Sin embargo, escaparle a la soledad también les significará volver a darle una oportunidad al amor.

Robert Redford y Jane Fonda en Nosotros en la noche, película disponible en Netflix Netflix

Reparto: Robert Redford, Jane Fonda, Bruce Dern, Matthias Schoenaerts, Iain Armitage, Judy Greer

Robert Redford, Jane Fonda, Bruce Dern, Matthias Schoenaerts, Iain Armitage, Judy Greer Dirección: Ritesh Batra

103 minutos Dónde verla: Netflix

7. The Discovery

Ambientada en un futuro en el que el descubrimiento de que hay vida después de la muerte hizo que aumentaran los índices de suicidios, un hombre busca ayudar a una mujer a lidiar con su pasado, con las nuevas revelaciones y con el surgimiento de una relación amorosa.

The Discovery (2017)

Reparto: Jason Segel, Rooney Mara, Robert Redford, Riley Keough, Jesse Plemons

Jason Segel, Rooney Mara, Robert Redford, Riley Keough, Jesse Plemons Dirección: Charlie McDowell

102 minutos Dónde verla: Netflix

Bonus Track: Quiz Show

La película que le dio a Redford su segunda nominación al Oscar a mejor dirección (en 1981 ganó por su labor de director en Ordinary People). Muestra el detrás de escena de un reconocido programa de televisión en el que hay mucho dinero en juego. Sin embargo, las luces comienzan a apagarse cuando un investigador descubre que detrás de las preguntas y respuestas que prometen millones hay oscuridad, secretos y corrupción.

Por Quiz Show (disponible en Disney +), Robert Redford ganó el Oscar a mejor director IMDb