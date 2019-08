El adiós al músico uruguayo Claudio Taddei

Cantante, guitarrista y compositor, Claudio Taddei combinó el rock con ritmos uruguayos y latinoamericanos.

"Tengo ganas de volver, tengo ganas de quedarme. Extraño a mi gente cuando voy y también cuando vuelvo, con un pie afuera y otro no, camino por la cuerda del tiempo." La canción se llama "De yorugua", forma parte del disco Puerto Mestizo (2006) y funciona como un buen autorretrato del guitarrista, cantante, compositor y artista plástico uruguayo Claudio Taddei, que falleció esa mañana en una clínica de Suiza, a los 53 años, y a diez mil kilómetros de su amada ciudad de Montevideo. Se había radicado en Europa hace tres lustros, para combatir un cáncer al que le dio lucha a fuerza de arte y voluntad.

MIrá el video de "Dormite tranquilo":

Pilar indispensable del rock uruguayo en las últimas tres décadas, Claudio Taddei construyó un sólido repertorio como solista que combinaba elementos del rock y el funk con distintos ritmos latinos, incluyendo al tango, la milonga, el reggae, el candombe y la murga (¡A marcha camión!), y manteniendo, siempre, una mirada y una identidad latinoamericana. Canciones como "Dormite tranquilo", "Milonga Sur", "Conserva tu luz", "A Iemanjá", "Abrí el calefón" y la mencionada "De yorugua", entre otras, son las que dan cuenta de su talento y su eclectisismo como compositor. La lista de músicos con los que compartió escenarios es imponente: Rubén Rada (grabaron juntos en su disco debut, La iguana en el jardín); los bateristas Pepe Canedo, Martín Ibarburu y Cheché Etchenique; los tecladistas Nicolás Arnicho y Gusavo Montemurro; el bajista Federico Righi; los guitarristas Nicolás Ibarburu y Tato Moraes; la cuerda de tambores integrada por Foqué Gómez, Piraña Silva y Fernando Núñez; y algunos de sus afectos más cercanos, como su también talentosísima hermana, Rossana, y su hijo, Romeo.

Claudio Taddei con Rubén Rada:

Taddei también fue el productor de Deskarado, el primer disco de La Vela Puerca, que combinaba el punk con una impronta latinoamericanista (citas de José Martí, una versión de "El Gavilán" y "Vuelan palos", el clásico fundacional del grupo). "Antes de presentarle las canciones a Claudio, habíamos grabado un demo que era una locura... ¡los temas duraban seis minutos!", recuerda Sebastián Cebreiro, el Cebolla, uno de los cantantes del grupo. "Como teníamos dos guitarristas, pensábamos que todas las canciones tenían que tener, obligatoriamente, dos solos de guitarra". Con delicadeza, Claudio les explicó que eso no era necesario. "Nosotros no teníamos ni idea qué hacía un productor artístico. Claudio nos hizo ordenar las ideas, que eran bastante disparatadas. El nos acomodó esas ideas en nuestras propias ideas. Y durante las grabaciones hubo un momento insólito, porque Santiago (Butler, el guitarrista) mientras grababa el solo de «Madre resistencia» puso un pie en el vidrio de la pecera del estudio. Y yo no te puedo explicar la cara de poker de Claudio, que cuando terminó le dijo «Bueno, ahora lo grabamos en serio». Estuvo divino. Es un recuerdo muy divertido. Cada vez que nos encontrábamos, Claudio y Santi, con sólo mirarse, se retorcijaban de la risa, con sólo recordar ese momento. Fue una experiencia hermosa la grabación de ese disco. Sobre todo, porque Claudio estaba siempre en positivo".

"Madre resistencia", de La Vela Puerca, producido por Claudio Taddei:

La repercusión en redes sociales, tras la noticia de su muerte, fue unánimemente triste. Es que Taddei, además de tremendo músico y artista plástica, era una persona excepcional. Del Intendente de Montevideo, Christian Di Candia, a las cantantes Carmen Pi y Samantha Navarro; Del mencionado Rubén Rada a Washington Carrasco y Cristina Fernández; del periodista Christian Font al director del Museo Figari, Pablo Thiago Rocca; del cantante Mandrake Wolf a instituciones como el Museo Torres García, la sala Zitarrosa y el Teatro Solís; todos expresaron palabras de pesar y admiración. Quizás el mejor resumen, la mejor despedida, sea la del periodista entrerriano Carlos Rodríguez. "Creativo, mágico y puro swing. Siempre amable, buen anfitrión, gran tipo. Un día nos encontraremos en otro carnaval. Hasta la vuelta, Claudio Taddei. Dormite tranquilo."