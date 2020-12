En el último programa de Intratables, Diego Brancatelli le dijo a su colega Carolina Losada que tiene una obsesión con Cristina Kirchner

23 de diciembre de 2020 • 12:22

En Intratables ya es moneda corriente que se generen fuertes cruces entre sus panelistas, sobre todo entre los que tienen distintas convicciones políticas. Este martes, en el marco de la discusión entre Pichetto y Grabois, Diego Brancatelli cometió un exabrupto con su compañera Carolina Losada.

"Caro, te estoy mandando un teléfono de un psicólogo especialista en obsesiones", lanzó Brancatelli. "Ah, ya parecés Alberto mandando al psicólogo a Javier Díaz, qué loco", respondió Losada, haciendo alusión al intercambio del presidente Fernández con el periodista en la pantalla de A24, el pasado 19 de noviembre.

"La obsesión que tienen algunos periodistas con Cristina. Estamos charlando sobre Grabois y Pichetto tranquilamente y meten a Cristina", continuó Brancatelli. "Vos estás obsesionado conmigo me parece, me estás preocupando ya", le retrucó Carolina. "No confundas porque se puede malinterpretar. Saquemos a Cristina de esta conversación, no entiendo esa obsesión que tienen muchos", propuso su colega.

"Porque Grabois apoya a Cristina", intercedió Gustavo Grabia. "Es una obsesión realmente y es para tratar. Acabo de depositar, las primeras tres sesiones son gratis, te las pago yo", dijo con ironía Brancatelli. "Quedátelas para vos que vivís encasillando a la gente en lugares que no son. A vos no te gusta cuando hablan de vos. Te van a venir joya", lo cruzó Losada.