Qué dijo David Beckham tras el duro comunicado de su hijo Brooklyn

David Beckham rompió el silencio apenas 24 horas después de las graves denuncias públicas de Brooklyn Beckham, su hijo mayor, contra él y su esposa por supuestos intentos de sabotaje matrimonial. El exdeportista evitó la confrontación directa pero dejó definiciones claras sobre la educación familiar y los fallos en el proceso de madurez.

¿Qué dijo David Beckham tras el duro comunicado de su hijo?

El exjugador del Manchester United y el Real Madrid analizó el impacto de las plataformas digitales en la cadena CNBC, donde marcó los riesgos para las nuevas generaciones. “Siempre hablé de las redes sociales y de su poder, para bien y para mal”, dijo al inicio de su alocución. Su visión apunta al peligro del acceso temprano a estas herramientas. “Lo que descubrí, en mi caso personal, especialmente con mis hijos, es que hay que usarlas con buenas intenciones”, advirtió sobre la responsabilidad necesaria en el entorno digital.

David Beckham rompió el silencio tras las graves denuncias públicas de Brooklyn Beckham

Beckham diferenció los peligros de la exposición en internet de los beneficios para causas humanitarias. “Yo pude usar mi perfil y mis seguidores para UNICEF y ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está sucediendo en todo el mundo con los niños”, explicó. Luego detalló el método de crianza con Brooklyn, de 26 años; Romeo, de 23; Cruz, de 20; y Harper, de 14. “He intentado hacer lo mismo con mis hijos, educarlos en este sentido”, señaló.

El empresario admitió la falibilidad de sus hijos. “Cometen errores, pero a los jóvenes se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a ellos. A veces hay que dejarlos cometer esos errores”, opinó. Esta frase alude a la polémica publicación de su primogénito en Instagram. Hasta ahora, el inglés esquivó el tema, incluso durante su participación previa en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Brooklyn Beckham junto a su esposa y sus padres (Foto: Instagram @victoriabeckham)

Las denuncias de Brooklyn sobre sabotaje y manipulación por parte de sus padres

Las palabras del esposo de la ex Spice Girl llegan tras los posteos de Brooklyn Beckham sobre una fractura total en el vínculo. El joven acusó a sus padres de intentar sabotear su relación con Nicola Peltz y de difundir “innumerables mentiras” sobre su vida privada. A través de historias en Instagram, afirmó que sus progenitores trataron “incesantemente de arruinar” el lazo con su pareja y priorizaron “su imagen pública por encima de todo”.

La publicación de Brooklyn Beckham sobre el distanciamiento de sus padres (Instagram: @brooklynpeltzbeckham)

El descargo del joven, sostuvo que sus padres intentaron “sobornarlo” para que “cediera los derechos” de su nombre antes de su boda. También señaló que Victoria, su madre, “se apropió” de su baile de bodas y “bailó inapropiadamente” con él.

“He guardado silencio durante años e hice todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción más que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”, escribió.

Brooklyn aseguró que sus padres buscaron arruinar su relación desde antes de su casamiento y le hicieron comentarios despectivos sobre su esposa la noche de la boda

La ruptura definitiva del vínculo familiar

La postura del hijo mayor se mantiene firme contra una solución del conflicto. “No quiero reconciliarme con mi familia. No me dejan tener control sobre mis asuntos, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, resaltó en su mensaje. El texto describió tensiones durante su casamiento en Palm Beach, en abril de 2022, y en el cumpleaños número 50 de su padre celebrado el año pasado.

Brooklyn Beckham, junto a su esposa Nicola Peltz y sus padres, David y Victoria Beckham

Una fuente cercana al entorno ratificó el distanciamiento a la revista People. “Los Beckham tuvieron mucho tiempo para enmendar el daño y tratar de repararlo, pero, en lugar de eso, continuaron impulsando narrativas falsas, y Brooklyn y Nicola están hartos de eso. Brooklyn sabe su verdad y estaba listo para contarla”, aseguró el informante tras el estallido del escándalo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.