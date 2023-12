escuchar

Si de algo hay certezas, y se reafirma con frecuencia, es que las redes sociales no perdonan. Los usuarios siempre están atentos a todo lo que sucede en el mundo digital y no dudan en hacérselo saber al mundo. El viernes los fanáticos del futbol tuvieron un partido muy importante: con la lluvia de por medio, Colón de Santa Fe y Gimnasia de La Plata se midieron en el desempate del descenso y con una derrota por 1-0, los dirigidos de Israel Damonte fueron condenados a la segunda división.

Gimnasia de La Plata le ganó a Colón por 1-0 y celebró la permanencia en la primera división LA NACION/Marcelo Manera

El estadio Marcelo Bielsa de Rosario fue testigo no solo de las lágrimas de los jugadores, sino también de fuertes disturbios e incidentes entre los hinchas tanto en las tribunas como afuera del estadio. En paralelo, las redes sociales se hicieron eco del resultado del partido y fue en ese contexto en el que se viralizó un particular video que tiene como protagonista a Dady Brieva (confeso hincha sabalero). En el mismo, que data de un par de semanas atrás, el actor hizo dos “pronósticos” personales referidos no solo al fútbol, sino también a la política. Como la realidad fue completamente adversa a sus dichos, los usuarios no dudaron en compartirlo y también en comentarlo.

El video en cuestión es previo al balotaje que se realizó el 19 de noviembre, donde se midieron Sergio Massa, por Unión por la Patria, y Javier Milei, por La Libertad Avanza. Cabe mencionar, además, que Brieva suele hablar abiertamente de política para dejar en claro su posición. ¿Qué dijo el actor en esa ocasión? “La verdad yo soy muy optimista, no me imagino ni Colón en la B ni un gobierno de Milei”, supo decir pero, ahora, con el famoso diario del lunes, se podría decir que todo salió al revés de lo que esperaba.

No obstante, ninguna de las dos cuestiones que comentó el actor durante una entrevista con El Destape Radio se cumplieron. El economista libertario obtuvo el 55,69 por ciento de los votos en la segunda vuelta y el 10 de diciembre asumirá como Presidente de la Nación por los próximos cuatro años. Por su parte, Colón perdió por 1 a 0, con un gol de Nicolás Colazo para Gimnasia, y descendió a la segunda división.

El video se viralizó en las redes en las últimas horas y los usuarios no dudaron en comentar al respecto. “Uno que la debe estar pasando bien es Dady Brieva”; “Qué mal día para ser Dady Brieva” “Uno que le acertó a todos los pronósticos”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en X (nuevo nombre de Twitter).

Previo a la segunda vuelta, Brieva había dicho en una entrevista con Cynthia García y Víctor Hugo Morales: “Es la primera vez en 40 años que peligra la democracia; no es un eufemismo, realmente peligra la democracia. Nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo”. Ante sus declaraciones y tras el triunfo del candidato libertario en la segunda vuelta, Yanina Latorre salió al cruce y protagonizó un contundente descargo contra el actor.

“Este pelot*** de Dady Brieva”, apuntó la panelista en El Observador 107.9. “Amor, no tenemos democracia hace mucho tiempo. Estamos manejados por La Cámpora y por Cristina [Fernández de Kirchner] hace mucho tiempo”, aseveró. En cuanto a la advertencia de Brieva sobre la posibilidad de “perderlo todo”, Latorre estalló: “¿De qué estás hablando? Vos estás cerca de perder todo porque no te va a contratar más nadie. No vas a ganar las fortunas que ganabas en las radios y canales kirchneristas”.