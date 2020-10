El humorista habló de su infancia en el circo de su familia Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de octubre de 2020 • 17:31

El humorista Marcos "El Bicho" Gómez sorprendió a todos en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) cuando narró la historia de cuando una mona lo cuidaba de pequeño en el circo de su padre.

"¿Es verdad que a vos te cuidaba un mono?", le preguntó el productor teatral Carlos Rottemberg. "Sí, es verdad. Porque a mi papá, que era el adiestrador de los chimpancés y él los amaba, se había encariñado muchísimo y había una en particular, que era la monita más viejita, que se llamaba Jenny", comenzó a narrar el Bicho.

El Bicho y la mona Jenny Crédito: eltrece

"La traía a la casa rodante, entonces vos llegabas a la casa rodante y estaba la mona tomando mate, o comiendo, y le había enseñado que me tenía que cuidar. Entonces de repente yo andaba jugando por ahí y mi papá le decía 'andá a buscarlo al bicho' y venía la mona, me agarraba y me llevaba. Yo tendría nueve, diez u once años. Heredé lo del mono del cuello para abajo", bromeó el humorista.

Luego mostraron la foto del Bicho con la mona Jenny en aquel entonces y el actor aprovechó para seguir sacando risas entre los invitados: "El de este lado soy yo, la otra es la mona. Ahí está, esa es Jenny. Entonces nada, te abrazaba, te tenía como un hijo, es increíble".