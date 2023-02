El blooper de Sebastián Yatra y Wanda Nara en el carnaval de Río de Janeiro: “Puede fallar”

escuchar

El carnaval llegó a Río de Janeiro (Brasil) con una gran fiesta y celebración que el público recibió con alegría, tras esperar tres años el retorno de este festejo tradicional. Los barrios de la ciudad se inundarán de disfraces este domingo y lunes, según estimó el alcalde Eduardo Paes, con cinco millones de personas en las calles. Así, el Sambódromo acogió el certamen que determinará quién se lleva el primer puesto. Entre los asistentes sorprendió el encuentro entre Sebastián Yatra y las hermanas Wanda y Zaira Nara, que protagonizaron un blooper en las redes sociales: “Puede fallar”.

“Los tres más animados en Brasil”, escribió el cantante colombiano, junto a un video de las hermanas Nara, subidos a una plataforma mientras no dejan de bailar y agitan su vaso en señal de celebración. Por su parte, la mediática compartió en su perfil de Instagram una foto junto al intérprete de “Melancólicos anónimos” y añadió: “Mejores amigos de Río de Janeiro”.

El blooper de Sebastián Yatra y Zaira Nara en el carnaval de Río de Janeiro

Pero el protagonismo se lo llevó un blooper que sucedió entre Zaira Nara y Sebastián Yatra y que la modelo compartió en su perfil de TikTok, bajo el título “Fail”. En el video, el cantante brinda con las dos hermanas, en dirección a Zaira, mientras Wanda parece algo distraída. Pero la puntería del colombiano se desestabiliza y la copa se inclina, hasta derramar un poco de su contenido sobre la ropa de la hermana menor. “Puede fallar”, posteó en el clip que replicó en sus stories de Instagram.

Wanda Nara y Sebastián Yatra estuvieron juntos en el carnaval de Río

Un curioso detalle

Las tres celebridades bailaron en el camarote VIP de Pandora, dentro del Sambódromo da Maquês de Sapucaí, ubicado en el barrio Cidade Nova de Río de Janeiro. Además, en uno de los videos que compartieron con sus admiradores, apareció Yatra invitando a las mediáticas a un paseo exclusivo en un yate privado.

Por su parte, la usuaria @juariu (Vicky Braier) destacó que el cantante y las hermanas Nara se alojaron en el mismo hotel, a través de una deducción al observar las imágenes que cada uno compartió en sus perfiles de redes sociales. “Es la misma ubicación, aunque Wanda utilizó el zoom”, puntualizó. Y advirtió: “Él no la sigue y ella no lo sigue, pero se dan like a las publicaciones”.

Wanda Nara y Sebastián Yatra se alojarían en el mismo hotel en Río Instagram: juariu

El viaje de Zaira y Wanda Nara a Brasil fue motivado por un compromiso laboral. La prestigiosa marca de joyas las convocó a ambas para participar de un evento, al que acudieron junto a su estilista personal y amigo Kennys Palacios. Las hermanas disfrutaron recientemente de unas vacaciones de verano juntas en las paradisíacas playas de Punta del Este (Uruguay). Posteriormente, la menor viajó con sus hijos a México y la mediática regresó a la Argentina, no sin antes pasar por Estambul e Italia.

Por su parte, Sebastián Yatra fue vinculado en las últimas semanas con la cantante española Aitana Ocaña, con quien se especula que mantendría una relación que iría más allá de su pasión por la música y de grabar un par de canciones juntos, como “Corazón sin vida”.

