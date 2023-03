El casting de Nacho para ingresar a Gran Hermano que sorprendió a Santiago Del Moro: “Te hizo bien la casa”

escuchar

En tan solo cuatro días, Gran Hermano (Telefe) llegará a su fin, consagrando a un nuevo ganador que se debatirá entre tres finalistas: Marcos Ginocchio, Julieta Poggio e Ignacio Castañares.

Para palpitar la gran definición, el miércoles por la noche, los participantes vieron cómo fueron sus castings para ingresar al reality. El primero que pasaron fue el de Nacho y su aspecto entonces causó una gran sorpresa en sus compañeros y también en el conductor del programa, Santiago del Moro.

“Mi nombre es Juan Ignacio Castañares Puente, tengo 19 años, soy de Buenos Aires, Capital Federal. Vivo acá, pero nací en España”. Con esas palabras se presentó Nacho para ingresar al reality.

Estaba vestido con un buzo negro y llevaba el pelo más rubio pero con las raíces más oscuras. “Me encantaría entrar a Gran Hermano porque lo miro desde que soy chiquito. Lo miraba siempre con mi mamá y estaba la cargada de ‘vas a entrar’”, agregó. Si bien comentó que su mamá ya no estaba, sí dio a entender que el programa los unía. Asimismo, expuso que era competitivo y que iba a mostrarse tal cual era.

Nacho y el resto de los participantes de Gran hermano vieron cómo fueron los castings que hicieron para entrar al programa (Foto: Captura)

El primero en romper el hielo fue Santiago Del Moro desde el estudio: “Nacho, sos otro tipo. Pensar que esto tiene menos de un año...”. Por su parte, el joven, un tanto ruborizado, advirtió medio en broma y medio enserio: “Si, me parece igual que el casting había sido muy temprano, tenía una cara de dormido, unas ojeras por el piso”.

“Lo plantado que se te ve ahora, te hizo bien la casa hermano”, le remarcó el conductor y muy sincero le dijo: “Hay una evolución en todo sentido en vos. Te felicito”. Nacho, quien no salía de su asombro y aún un tanto movilizado, reflexionó al respecto y coincidió con él: “La verdad que sí, no me puedo quejar”.

Así fue la presentación de Nacho para quedar entre los elegidos de la nueva edición de Gran Hermano (Foto: Captura)

