El comentario de Analía Franchín sobre Ariel de Gran Hermano que encendió la polémica en redes

Gran Hermano (Telefe) se convirtió en el suceso televisivo de los últimos meses. La convivencia entre los participantes deja diversos temas que charlar y analizar, tanto del juego como de las reacciones humanas.

En las últimas horas, un fuerte foco de discusión se generó en torno a un comentario que realizó la panelista del ciclo, Analía Franchín, acerca de la fisonomía del nuevo participante, Ariel. Ajena a la tendencia habitual de no realizar comentarios sobre cuerpos ajenos, la periodista lanzó una comparación despectiva que generó la furia de Luisito, exparticipante de Cuestión de Peso.

La incorporación de nuevos participantes a la casa de Gran Hermano generó un revuelo en la convivencia, y el primer cruce se generó tanto con Camila como con Ariel, quienes a ser los nuevos en el juego debieron realizar la compra semanal. En contra de los pronósticos, fallaron en la acción crucial que les provee los alimentos, al pasar por alto ciertos productos necesarios. Esto causó gran malestar entre sus compañeros.

En este caso, Ariel fue el más señalado debido a lo poco que colaboró -tanto en rapidez como en eficacia- dentro del supermercado.

Para algunos de los panelistas de El Debate (Telefe) dicha actitud no es más que una estrategia para causar malestar en algunos de los participantes, lo que habría sido un éxito si así fue pensado. Sin embargo, varios plantearon dudas sobre esa teoría, como Analía Franchín, quien expresó: “Yo lo que no entiendo es para qué van a querer que se mueran de hambre, si se muere de hambre él [Ariel] que es el hipopótamo de Pumper. ¡No para de comer!”.

El repudiable comentario de Analía sobre Ariel

La frase causó algunas risas entre los presentes, y hasta el periodista Ceferino Reato se animó a bromear sobre una posible dieta que podría implementar el participante. Sin embargo, en redes sociales la frase no tuvo la misma recepción, ya que muchos usuarios se quejaron de la presunta “gordofobia” de la panelista.

SEGÚN ANALÍA FRANCHÍN, LA COMPRA DEL SÚPER NO DEBIÓ FALLAR SI LA HIZO UN GORDO QUE PARECE EL HIPOPÓTAMO DE PUMPER NIC. BIEN POR SOL PÉREZ QUE FUE LA ÚNICA QUE LE CONTESTÓ. LOS DEMÁS FINGIERON SORDERA #GranHermano #GranHermanoAR #INADI pic.twitter.com/VHuSk1MmS2 — Sebastian M. (@MrSebastianMora) December 21, 2022

Tal fue la repercusión que quien alzó la voz ante la situación fue Luis Zerda, conocido popularmente por su participación en Cuestión de Peso (eltrece), el reality que en el que un grupo de personas buscaban bajar de peso. El hombre remarcó la gran importancia que tienen las palabras de los comunicadores, es por ello que en principio se sorprendió al escuchar a la periodista comparar a una persona con un animal del gran talla.

El enojo de Luisito con Analía

“No sé qué se le pasó por la cabeza cuando lo dijo, el comentario fue desafortunado y no está bueno, me pareció que en sí fue discriminatorio y más para una persona. Lo que veo es que en todos los programas se habla de la gordofobia y a la primera de cambio pasan estas cosas, tenemos doble discurso”, expresó en diálogo con Juan Etchegoyen en el segmento Mitre Live.

Y explicó: “Traté de entenderlo pero no entendí, me agarré la cabeza cuando la escuché, es una inconsciente que derrapó, ´¿Qué dijo?´ me pregunté. Ella sabe a lo que se expone cuando dice algo así. Es una mina que siempre juega al límite y es una mujer que siempre va más allá de su límite y cree que lo que dice está bien y alguien tiene que decirle que no está bien”. En la misma línea, destacó la actitud de Ceferino Reato al avalar ese discurso, como así también la de Santiago del Moro, al no interceder en ningún momento.

