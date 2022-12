Gran Hermano: Daniela habló del rumor sobre su supuesto romance con Walter, el exmarido de Romina

escuchar

Daniela Celis participó del debate de Gran Hermano (Telefe) desde donde aprovechó para aclarar ciertas cuestiones que se malinterpretaron durante su paso por la casa más famosa del país. En una charla en vivo con Santiago del Moro y los demás exparticipantes, la oriunda de Moreno habló del rumor sobre su supuesto romance con Walter Festa, el exmarido de Romina Uhrig.

Luego del intercambio de palabras y el juego que protagonizó Daniela con sus compañeras y Nacho en el que se refirieron a un supuesto romance con la expareja de Romina, al salir de la casa la oriunda de Moreno esclareció la historia y desmintió todo tipo de romance con Walter. Algo que al menos por unas semanas permaneció en el trending topic de las redes sociales.

Daniela desmiente el rumor de su romance con el ex marido de Romina (Fuente: Telefe/Captura de video)

Los internautas aprovecharon aquella mentira para generar rumores acerca de que Daniela entró en el reality debido a su romance con Festa. Debido a la ola de comentarios negativos, Del Moro comentó: “Anduvo circulando un video en las redes en el que se decía que vos habías salido con el marido de Romina. Encontramos el por qué, de dónde había salido eso. Para que ustedes se den cuenta de cómo tergiversan absolutamente todo”.

En tanto, el conductor aclaró: “La cosa es así. Un día, aburrida, Julieta le empieza a revisar las cosas a Daniela. Lo hizo junto a Romina y Nachito. Y empezaron a decir: ‘Mirá si encontramos una foto de ella con tu exmarido (por Romina)’. En las redes se armó algo como que habíamos metido a la amante del ex de Romina. Todo una locura”.

Daniela habló del rumor sobre su supuesto romance con Walter, el exmarido de Romina

Una vez que finalizó la introducción al hecho polémico, Del Moro insistió: “¿Conocés al ex de Romina?”. En ese instante, Daniela reaccionó con un rostro de duda, de extrañeza y dejó en claro: “No, no lo conozco. De hecho, solo sé que es intendente del mismo lugar donde estoy yo. No los conocía a ambos. De hecho, no soy muy de la política”.

Daniela rompió en llanto al escuchar lo que decía Thiago a espaldas de ella en Gran Hermano: “Me equivoqué”

Daniela Celis se convirtió en la novena eliminada de la casa de Gran Hermano con el 73,29% de los votos y a su salida conoció las estrategias que sus compañeros planearon contra ella, en especial Thiago Medina, quien tuvo la oportunidad de salvarla y, sin embargo, prefirió a Alexis Quiroga.

“Evidentemente, me equivoqué”, dijo Daniela al conocer los dichos de Thiago. El archivo que compartió Santiago del Moro con la exparticipante se puede oír qué dijo sobre la de Moreno: “Un rato estoy bien y al otro, estoy mal. Pero es porque Dani me pone mucha presión también. Yo la re quiero una banda, pero a cada rato está ahí… Yo voy a salir como entré: solo”. En tanto, añadió: “Es re buena, todo, pero a veces se comporta como Coti y no me gusta, medio caprichosa”.

Daniela se derrumbó al escuchar lo que Thiago dijo sobre ella.

“Lo estoy aguantando hasta el día que no dé más. No le voy a dar ningún por qué ni nada de eso. Le voy a decir: ‘Dani, ya no aguanto más’”, dijo el joven. “Que me hubiera sido sincero desde un primer momento”, apuntó Daniela, quien no pudo contener el llanto tras ver las declaraciones de su compañero en la casa, con quien mantuvo una relación sentimental.

LA NACION