Julieta Nair Calvo mostró el antojo que tuvo en plena madrugada: “No me juzguen”

Julieta Nair Calvo vive un momento de pura felicidad ya que espera la llegada de su primer hijo junto a su pareja Andrés Rolando. Desde el anuncio de su embarazo, comparte en su cuenta de Instagram cómo atraviesa cada etapa y un particular antojo que tuvo en plena madrugada no fue la excepción. “No me juzguen”, pidió la actriz al revelar que se desveló con ganas de algo dulce.

Embarazada de seis meses, Julieta comparte habitualmente en redes sociales cómo atraviesa el último trimestre de gestación. Con mucha complicidad, compartió en sus historias de Instagram un episodio que llenó de ternura a sus seguidores. Resulta que en plena noche, tuvo ganas de comer arroz con leche. Sin dudarlo, se levantó y lo preparó.

(Foto Instagram @julietanaircalvo)

Los llamados antojos que tienen las personas gestantes son muy variados y pueden incluir combinaciones de sabores inesperadas. Sin embargo, se describe como una “desesperación” para poder ingerir ese alimento y ese fue el caso de la actriz.

En primer lugar, mostró un recipiente lleno con la preparación, pero minutos más tarde se quejó por haberlo consumido en exceso: “Acá pensando por qué hice un litro de arroz con leche”. A pesar de esta autocrítica, se mostró feliz luego de comer este delicioso plato.

(Foto Instagram @julietanaircalvo)

Hace poco más de un mes, Julieta reveló el sexo del bebé en camino: espera un varón. Pero por el momento, no dio a conocer cómo se llamará, por lo que sus seguidores están intrigados.

Julieta Nair Calvo conoció la cara de su bebé y anunció el sexo

Desde el momento que confirmó la feliz noticia en octubre en plena pista de La Academia (eltrece), señaló que junto a su pareja ya tenían elegidos los nombres, independientemente si es niña o niño. Sin embargo, confirmó que iba a mantener en resguardo esto hasta el momento del nacimiento.

Pese al gran momento que atraviesa, no todo es color de rosa en la vida de la artista. En las últimas semanas recibió fuertes críticas por realizar entrenamientos con un embarazo tan avanzado. Sin dudarlo, compartió el mensaje donde una seguidora le indicaba que hacer ese tipo de esfuerzo le hacía mal al bebé.

(Foto Instagram @julietanaircalvo)

Sin pasar por alto esto, la actriz se mostró disgustada por lo que llamó “consejos gratis” que no pidió y aclaró: “Lo vuelvo a repetir: todo lo que hago está supervisado por gente profesional y es a ellos a quienes escucho. Poner como ejemplo algo que le pasó a Noelia Marzol me parece de mal gusto. No a lugar”.