El enigmático mensaje de María Becerra que preocupó a sus casi 6 millones de seguidores

María Becerra sorprendió a sus 5,6 millones de seguidores en Instagram con un misterioso mensaje que decía: “No sé cómo superarte”. La frase preocupó a sus fans, y se reavivaron los rumores de crisis con Rusher King, su pareja.

Pese a que ya se había hablado de una posible separación entre la artista y el trapero, en las últimas entrevistas que brindó, la intérprete de “Qué más pues?” afirmó que todavía seguía en pareja con él.

María Becerra compartió un mensaje en Instagram que desconcertó a sus seguidores Instagram: @mariabecerra

María y Rusher King, cuyo verdadero nombre es Thomas Tobar, se conocieron en un campamento musical en la Costa argentina, según le contó a LA NACIÓN la cantante. Él es oriundo de Santiago del Estero y, como muchos de sus colegas, tiene un pasado ligado al freestyle.

Más allá de estas versiones, la placa negra con esta contundente frase se debería al lanzamiento de su próximo tema llamado “Mi debilidad”, que según ella misma anticipó en junio en el festival “Suena en TikTok”, tiene estas palabras en su estribillo.

María Becerra adelantó el estribillo de su nuevo tema ‘Mi debilidad’

“Mi debilidad; Se lo hacía, él gritaba: ‘Baby, oh my God’; Tú me sacás de adentro toda la maldad; Y ahora que no estás, solo me siento sad, yeah; No sé como superarte; Dime cómo hacer pa’ no pensarte, ey; Aún no puedo perdonarte; Pero yo muero por ir a buscarte, yeah-ey”, cantó la artista en aquella oportunidad, dando a conocer un pedacito de su próximo tema que se lanzará en julio.

La frase que publicó María Becerra en Instagram forma parte del estribillo de su nuevo tema "Mi debilidad" Instagram: @mariabecerra

María Becerra es una de las cantantes más exitosas del momento. Recientemente fue elegida para participar en la apertura de La Academia de ShowMatch. Y esta semana fue noticia tras superar a Paulo Londra en Spotify.

De acuerdo con la información de la plataforma, es la cantante más escuchada en la Argentina, con más de 20,8 millones de oyentes mensuales.

Además, anunció una serie de shows en vivo que tendrán lugar en octubre en el Teatro Gran Rivadavia. La demanda de entradas superó todas las expectativas y tuvo que sumar otras 15 fechas, que se extenderán hasta el 13 de noviembre en el mismo teatro de la ciudad de Buenos Aires.

LA NACION