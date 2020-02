El compromiso sin poses de un artista que entiende la época

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de febrero de 2020

Hubo un tiempo en que los artistas, especialmente los músicos, debían mostrar un explícito compromiso político. No hacerlo no les evitaba el éxito, pero les impedía el prestigio. Esta exigencia se ensañaba especialmente con aquellos artistas que cultivaban géneros populares o melódicos. Sin mensaje político, el vano romanticismo de las letras convertía a su producción -tildaban sus críticos- en frívola y banal.

Ahora, en una época en que el exceso de información y la exposición en las redes sociales conducen a que los artistas, como las marcas, estén bajo escrutinio permanente, músicos y actores se cuidan de que nada de lo que realicen durante las 24 horas del día no sea conscientemente político. Estos excesos están derivando en un tedioso mandato de corrección que agobia al público. Una señal en tal sentido han sido las críticas vertidas sobre Joaquin Phoenix y el film por el que recibió el Oscar: El Guasón. Más allá de su éxito, muchos críticos y parte de la audiencia han objetado la intencionalidad política de la película y tomado a Phoenix como emblema de una impostura.

Entre tantas críticas a izquierda o a derecha, no son tiempos fáciles para ser una celebridad. Lo padece hasta el insospechado Roger Federer, que este año fue blanco de las críticas de la joven ambientalista sueca Greta Thunberg, dado que el banco suizo que lo auspicia no sería demasiado amigable con el planeta. Justo cuando estaba a punto de jugar el Abierto de Australia, que padecía por entonces los brutales efectos del cambio climático, Federer debió emitir un comunicado en que reiteraba su compromiso ambiental y, evitando confrontar con Thunberg, prometía exigir lo mismo a sus sponsors.

Quizás un buen ejemplo de cómo un artista puede mostrar compromiso con una causa o empatía con quienes esperan eso de una celebridad sea Ricky Martin. El cantante puertorriqueño asumió el año último un expuesto papel político al encabezar los reclamos para que renunciara el gobernador Ricardo Rosselló, tras conocerse una serie de comentarios homofóbicos y sexistas sobre las figuras -entre ellas el propio cantante- que habían cuestionado la falta de ayuda oficial a las víctimas del huracán María. Sin embargo, Ricky Martin -entrevistado por Fabiana Scherer para esta edición de LA NACION revista, a días de su regreso a la Argentina- tiene en claro el sentido de su compromiso. "No creo que los artistas tengamos la obligación de manifestarnos. Lo haces si a ti te nace, no porque todo el mundo lo hace y crees que has quedado fuera del grupo de activistas. Insisto, solamente si a te nace del corazón, hazlo, y si es así, pues claro, aprovecha el poder de convocatoria que te da la música, tu arte, y habla de cosas que son importantes."

Deja en claro por qué es uno de los artistas que mejor entienden la época. Ese es su mayor éxito.