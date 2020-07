El conmovedor audio que envió La Floppy antes de morir

La Floppy Cucu, asistente y amiga de Lizy Tagliani, murió a los 31 años debido a una infección derivada de una leucemia. En la últimas horas, se conoció un conmovedor audio que le envió a uno de sus amigos donde se mostraba muy preocupada y asustada por los resultados que determinaron el diagnóstico de la enfermedad que terminó con su vida.

La habitual colaboradora de El precio justo había contraído Covid-19 a mediados de junio, al igual Tagliani, algunos invitados y miembros del equipo técnico del programa de Telefe. De hecho, durante los chequeos médicos de rutina que se le realizaron tras el diagnóstico, se confirmó que padecía leucemia.

"Estoy desde el jueves internado. Entré por un dolor en el costado que me dolía y no me dejaba dormir. Después de chequeos, tomografías y análisis de sangre detectaron que el vaso sanguíneo está un poco inflamado. Los glóbulos blancos estaban muy alterados y las plaquetas bajas", contó La Floppy en el audio que le envió a su amigo.

"Después de traslados y de ir de un sanatorio a otro, ahora me dejaron fijo acá. Y enviaron muestras de sangre a Fundaleu porque ellos sospechan que hay una enfermedad en la sangre y todavía no me pueden dar un diagnóstico, así que bueno estamos muy asustados", afirmó.

"Yo te voy a pedir con el corazón que recen una oración por mí", pidió La Floppy a un amigo Crédito: Instagram: @floppycucu

"Se me va la presión a la mierda porque estoy con este tema que no sé qué es. Yo no sé si vos sos religioso, pero sé que sos creyente y yo te voy a pedir con el corazón que recen una oración por mí. Si conocés a alguien que quieras mucho y que sabe que reza, que recen por mi salud", pidió.

"Mañana voy a tener el diagnóstico y bueno lo que le ruego a Dios es que tenga solución, así que te pido que hagas mucha fuerza y que reces porque esta vez es heavy la cosa. No sabés el miedo que tengo, no te puedo explicar. No se lo deseo a nadie. Estoy con mucho miedo, con mucha incertidumbre y no sé qué va a pasar. Así que te ruego amigo, por todo lo que vos me querés y lo que yo te quiero a vos, que reces por mí y por mi salud. Te quiero", concluyó La Floppy en su mensaje.

La última publicación de La Floppy en su cuenta de Instagram fue el 5 de julio: eligió una imagen animada del rostro de Jesús, y envío un mensaje de esperanza: "Yo confío en ti señor Jesús". A pesar del duro momento que estaba atravesando en completo hermetismo desde que supo que tenía leucemia, se aferró a la fe para seguir adelante.

En su cuenta de Twitter también compartió mensajes del Papa Francisco, y retuiteó aquellos pasajes del evangelio que describen el "Reino de los Cielos". Además era creyente de la Virgen del Carmen, y replicó un tuit que decía: "No nos desampares ni un momento, ayúdanos a imitarte en tu infinito amor a Dios".

Los últimos retuits de "La Floppy": mensajes del Papa Francisco Crédito: Captura de pantalla Twitter: @fabianpeloc2012

Tras conocerse la muerte de la asistente y mano derecha de la humorista Lizy Tagliani, a la que ella definía como una "hermana", varias personalidades del teatro y la televisión lamentaron el fallecimiento. Entre los famosos que manifestaron su pesar por la partida de La Floppy estaban Pedro Alfonso, Santiago del Moro, Paula Chaves, Lourdes Sánchez, Zaira Nara y José María Muscari.

En tanto, Lizy Tagliani pidió que recuerden a La Floppy feliz, con su chispa de gracia, siempre presente cada vez que participó en El precio justo. "Perdón pero no tengo fuerzas para contar. Solo la suficiente para acompañar a la mamá y hermanas de una 'hermana' que me dio la vida. Te adoro. Hasta pronto", escribió la conductora.

Cómo se conocieron La Floppy Cucu y Lizy Tagliani

La Floppy y Tagliani se conocieron en 2012 y se volvieron inseparables. "Es como mi segunda mamá, mi hermana mayor. Nosotros compartimos la vida, el trabajo. Es la luz de mis ojos. Le duele la panza y a mí se me cae un lagrimón. Tengo una sensibilidad muy importante por ella", contaba La Floppy en marzo en una entrevista en El Show del Espectáculo.

En esa misma nota, recordó que había sufrido bullying en su niñez. "Yo soy afeminado, amanerado y cuando era chico se me notaba. Imaginate en esos tiempos. Era fatal salir a la calle. Lo fui superando solo. Me han cagado a palos por puto nada más. Una vez me esperaron a la salida del colegio, me cagaron a palos y no entendía por qué. Me pegaban por pegarme chicos más grandes que eran homofóbicos", contó. "Mis viejos al otro día estaban en la puerta del colegio. En ese sentido me apoyaron mucho. A papá, al ser de otra época y crianza, le costó hasta que me aceptó con el tiempo. Le costaba que lo llamen del colegio porque tenía ciertos problemas con compañeros varones, pero fluyó".