Muy conmovida, Lourdes Sánchez dio detalles de los últimos días de La Floppy Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2020 • 16:52

Consternados por la repentina muerte de La Floppy, la asistente y amiga de Lizy Tagliani, Ángel de Brito y Yanina Latorre dieron más detalles de su sorpresiva enfermedad y contaron cómo fue enterarse de la triste noticia minutos antes de debutar con el Cantando 2020.

"Unos días después de estar recuperada del Covid, le empezó a doler el estómago. Tenía dolores muy fuertes en la zona digestiva y abdominal. Lizy la acompaño a hacerse unos estudios, que le dieron pésimo. Tenía leucemia", comentó el conductor de Los ángeles de la mañana, que estaba al tanto de la situación desde un principio.

Enseguida, fue interrumpido por Yanina Latorre, quien aportó más datos al respecto: "El día que fue a la guardia ya quedó internada en la clínica Suizo Argentina. Hace 10 días estaba internada, había empezado el tratamiento de quimioterapia y ayer, de repente, se descompuso. Le agarró una infección generalizada y falleció", indicó muy conmovida.

La panelista reveló que Lourdes Sánchez, íntima amiga de la asistente de El precio justo, se descompuso al enterarse de su fallecimiento. "Floppy trabajó en el teatro con ella. Además, crió a Valentín, su hijo, era su niñera. Anoche se descompuso, fue tremendo", reveló. Por su parte, reveló que el "Chato" Prada también estaba muy triste con la noticia: "Nunca lo vi tan abatido, quebrado, estaba duro contra la pared. Era muy difícil todo. Estaba empezando el programa. Fue un drama porque la adoraban", concluyó.

"Teníamos mucha esperanza de que saliera de esto"

"Es un día muy triste, no esperábamos la muerte de La Flopy. Teníamos mucha esperanza de que saliera de esto. Hace un mes que sabíamos por lo que estaba pasando y tenía mucha fuerza y nos consolaba. Fue tan repentino", dijo entre lágrimas Lourdes Sánchez en Hay que ver.

Lourdes, que es panelista del ciclo de Elnueve, dio una entrevista desde su casa. Conmovida, contó cómo se enteró que La Flopy de que padecía de leucemia. "Se recuperó del Covid, que le dio negativo y a los pocos días nos dijo que había llamado a una ambulancia porque sentía un dolor muy fuerte al costado. Lo llevaron, le hicieron estudios y en el análisis de sangre salió algo raro, entonces lo mandaron a analizar a FUNDALEU y a los días le diagnosticaron una leucemia aguda. Pero le iba a dar batalla", relató.

"Quedó internada y no volvió más a su casa. Empezó su tratamiento de quimio, de punciones. Levantó fiebre ayer, lo llevaron a terapia y no aguantó, tuvo una sepsis. Yo le había escrito el domingo y no me contestó y me pareció raro. La Flopy tenía muchas ganas de seguir viviendo, de darle batalla a esta enfermedad. Estaba tan positiva... La última vez que hablamos me dijo que iban a hacerle estudios para ver si la primera semana de quimio estaba resultando bien", agregó luego.

La panelista reveló que hace muchos años que es amiga de la Flopy. "Tenemos un grupo de amigos hermoso que son mi salvación en Buenos Aires, lejos de mi familia. Y nos poníamos de acuerdo para visitarla, aunque hacía diez días que no íbamos porque estaba con las defensas muy bajas", señaló. "Somos más que amigos, familia, muy unidos. Flopy además tenía un vínculo único con mi hijo. Lo llamaba 'cielo', lo tenía de protector de pantalla de la compu y del celu. Valentín era todo para la Flopy. Todavía no se lo pude decir a mi hijo. Anoche me dio la noticia la hermana de la Flopy y yo di la noticia y le avisé al grupo. Nos salió juntarnos en casa, no sé si rompimos la cuarentena pero no teníamos consuelo y fue una manera de despedirla. Fue lindo juntarnos, miramos videos, nos reímos mucho. Es terrible no poder despedir a un ser querido. Era muy creyente, por eso queremos organizarle una misa".