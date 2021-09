El conmovedor homenaje de Cris Morena a Romina Yan, a 11 años de su muerte: “Estás en todo”

El 28 de septiembre de 2010, Romina Yan perdió la vida. La hija de los productores Cris Morena y Gustavo Yankelevich tenía 36 años y tres hijos: Franco, Valentín y Azul. El fallecimiento se produjo antes de llegar al Hospital Central de San Isidro, luego de sufrir una descompensación como consecuencia de un aneurisma. Según se determinó, la actriz llegó al centro médico sin signos vitales y, aunque los médicos intentaron reanimarla durante 50 minutos, era demasiado tarde. A 11 años de su muerte, decenas de colegas y miembros de su círculo íntimo la recordaron en las redes sociales; entre ellas, su mamá, que publicó un emotivo video para homenajearla. “Estás en todo”, escribió.

“Yo creo que unos días antes, Romina se despidió, claramente se despidió”, contó la productora en uno de los aniversarios del fallecimiento de su hija. “Yo terminaba Casi Ángeles casi siempre para mediados de septiembre y Romina, una semana antes, me dice: ‘Mamá, necesito que te lleves a los chicos’”. Primero, según relató, ella desistió por razones laborales: “Yo le dije: ‘Ro, no me puedo llevar a los chicos porque estoy terminando el teatro’”. La actriz, sin embargo, insistió. “Me voy de su casa, hago marcha atrás, me frena, me mira fijo y me dice: ‘¡Cuidá a mis hijos!’. El día anterior a su muerte me mandó el círculo del infinito, porque ella pintaba mandalas. Ella nunca mandaba mails, no mandaba esas cosas”, añadió.

El homenaje de Cris Morena a Romina Yan a 11 años de su muerte

En las últimas horas, Cris Morena compartió un conmovedor video en su cuenta de Instagram, en el que un retrato de su hija se superpone con distintas imágenes de la naturaleza: flores, mariposas y abejas aparecen junto al rostro de Romina, mientras, de fondo, se escucha un pasaje instrumental de la canción “Corazón con agujeritos” y el latido de un corazón. “Estás en todo”, expresó en el posteo. “Eternamente en mí, hasta que volemos juntas, mariposa de luz. Por siempre”.

En una entrevista con LA NACIÓN en 2015, Gustavo Yankelevich contó que el recuerdo de su hija está muy presente en su vida, y que incluso su imagen se le aparece en sueños constantemente. “A partir del primer sueño que tuve me di cuenta que no la había perdido, que Romina estaba en otro plano, en otra dimensión, que la vida es eterna y que nos vamos a encontrar cuando llegue el momento. Así que eso me dio mucha paz, mucha tranquilidad”.