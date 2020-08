El conmovedor mensaje de Paula Chaves para su abuelo: "Quiero que seas inmortal"

La conductora compartió una foto de su abuelo "Kaki" en Instagram, con quien tiene un vínculo muy estrecho. El hombre, de 95 años, acaba de superar una grave enfermedad Fuente: LA NACION

Paula Chaves compartió una foto de su abuelo Isaac "Kaki" Chaves tras su recuperación, acompañada de un emotivo mensaje. El hombre, de 95 años, recientemente estuvo enfermo de gravedad. La modelo agradeció a todos sus seguidores por el amor y el apoyo recibido en estos difíciles días.

Hace dos semanas,Chaveshizo un pedido especial a su audiencia en las redes sociales: "Manden buenas energías para que se ponga bien", escribió, al enterarse del estado delicado de Kaki.

En su momento, ilustró la publicación con una tierna foto retro con su abuelo y agregó: "Les pido un favor, en lo que sea que crean, pidan por él, que se ponga bien".

El año pasado, Chaves llevó a su abuelo a un concurso y demostró tener un vínculo muy especial Fuente: LA NACION

Ahora, luego de que evolucionara favorablemente, la conductora publicó una nueva foto de Kaki con una leyenda conmovedora: "Lo amo... Me desespera su garra", confesó. En la imagen, compartida en una historia de Instagram, su abuelo posa frente a la puerta de un edificio con una cálida sonrisa. "95 años -destacó-. Quiero que seas inmortal".

La modelo compartió una historia en Instagram en la que se ve a Kaki mucho mejor de salud Fuente: LA NACION

Chaves mantiene desde siempre una relación muy cercana con Kaki. En noviembre de 2019, participó con su abuelo en el ciclo ¿Quién quiere ser millonario?, conducido por Santiago del Moro, donde además de obtener 750 mil pesos como resultado del juego, Isaac contó cómo conoció a la abuela de Paula.

"Me vuelve loca. Lo miro con orgullo porque no sabés lo que es como bisabuelo. Se tira al piso en cuatro patas y juega con mis hijos. Soy una bendecida por tenerlo", expresó la modelo esa noche, en el programa de preguntas y respuestas. "Tiene una energía increíble. Lo invitás a comer un asado y viene. Le decís que hay un acto de los chicos en la escuela y no lo duda", relató, orgullosa.