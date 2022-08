El conmovedor último posteo de Olivia Newton y el pedido de la familia para su funeral

El lunes 8 de agosto una triste noticia puso de luto al mundo del espectáculo. La actriz y cantante Olivia Newton-John murió a los 73 años. Su marido, John Easterling, fue el encargado de confirmarlo en un comunicado a través de Instagram. Varias figuras y una cantidad innumerable de fans compartieron su profunda tristeza por la partida de la legendaria Sandy de Grease y, entre cosas, se conmovieron con la última foto que publicó la artista en vida en su red social.

El posteo fue publicado el 5 de agosto, tres días antes de la muerte de Newton-John. Se trata de una encantadora foto que data de algunos años atrás, y en la que se puede ver a la actriz junto a su marido. La sonrisa de Olivia, que traspasa a pantalla, y el gesto protector de Easterling pintan a la perfección la unión que tenía esta pareja desde 2008, cuando se casaron luego de conocerse en un viaje.

El último posteo de Olivia Newton-John (Foto: Instagram @therealonj)

“Dos hermosas almas gemelas juntas para siempre”, escribió una seguidora. “Ustedes dos hacen la pareja perfecta”, comentó otra. “Absolutamente impresionante. Se ven tan tranquilo y naturales”, opinó una tercera.

Su hija, Chloe Lattanzi, también recurrió a Instagram para llevar adelante una emotiva despedida que emocionó a todos. La joven decidió rendirle un homenaje a su madre y compartir con su público algunas imágenes de ellas. La que eligió como portada del posteo fue tomada cuando era pequeña. Ambas posaron con vestidos blancos y el cabello recogido en una cola de caballo. Según las características de la foto, podría especularse que se realizó en un estudio profesional.

Chloe Lattanz, la hija de la cantante, le hizo una tierna despedida en las redes (Foto: Instagram @chloelattanziofficial)

Otra de las postales era Chloe de bebé en brazos de su madre, quien posó para la cámara con una amplia sonrisa en el rostro. Las otras imágenes datan de unos cuantos años después, cuando la pequeña se convirtió en una adulta. En todas se las notó cómplices y divertidas y con un gran parecido físico. Varias personas comentaron la publicación y le dejaron mensajes de apoyo para la joven.

Chloe Lattanzi compartió imágenes con su madre (Foto: Instagram @chloelattanziofficial)

Por su parte, la hija de la actriz decidió no hacer ningún comentario al respecto ni dejar una sola línea escrita. Cómo dice el refrán, “una imagen vale más que mil palabras” y en este caso, no eran necesarias para expresar la profunda tristeza de una joven que acaba de perder a su madre.

La emotiva despedida de la hija de Olivia Newton-John en redes (Foto: Instagram @chloelattanziofficial)

Chloe Lattanzi y Olivia Newton-John (Foto: Instagram @chloelattanziofficial)

El pedido de la familia de Olivia Newton-John para el funeral de la actriz

El deceso de la intérprete de “Physical” fue el lunes de agosto y su esposo comunicó la noticia a través de un posteo en Instagram. “Olivia Newton-John (73) falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, escribió.

En la misma línea agregó: “Olivia ha sido un símbolo de triunfo y esperanza durante más de 30 años, compartiendo su viaje con el cáncer de mama de manera pública. Su inspiración de curación y su experiencia pionera con la medicina vegetal continuarán vigentes con la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer”.

El comunicado culminó con un pedido especial de la familia previo al funeral: “En lugar de flores, la familia pide que cualquier donación se haga en su memoria a la Fundación”.

El comunicado que confirmó la noticia del fallecimiento de la cantante (Foto: Instagram @therealonj)

En cuanto a cuál fue la causa de su muerte, una persona cercana a la actriz le dijo a TMZ: “Tras un viaje de 30 años, Olivia ha perdido su batalla contra un cáncer de mama metastásico”. La cantante fue diagnosticada con la enfermedad por primera vez en 1992. La patología entró entonces en remisión y volvió a surgir en 2013. Nuevamente, remitió, pero volvió a aparecer en 2017. Finalmente, el cáncer hizo metástasis en los huesos y ya no quedó nada por hacer.

Olivia Newton-John alcanzó la fama internacional en 1978, con la película Grease y la pareja de Sandy y Danny -interpretado por John Travolta- se convirtió en una de las más recordadas del mundo del espectáculo. El film recorrió el mundo y hoy, a 44 años de su estreno, sigue vigente, por lo que la partida de su protagonista impactó a más de uno. Quedarán por siempre en la memoria de los fanáticos los icónicos números, “Summer Nights”, “We go together” y “You´re the one that I want”, que marcaron a toda una generación.