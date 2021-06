Nacho Sureda, durísimo con Claudia Fontán: “Le dejan pasar todo”

Nacho Sureda formó parte de la primera tanda de famosos que compitieron en MasterChef Celebrity (Telefé). Llegó al programa en 2020 y, tras la primera semana de competencia, se convirtió en el primer eliminado luego de servir una porción de fideos con la mano.

El tiempo siguió pasando, la primera temporada llegó a su fin y 2021 recibió a los seguidores con nuevos desafíos, famosos y más episodios de la competencia. No obstante, hace poco se vivió un momento polémico que resonó en redes y, también, puertas adentro del programa.

Claudia Fontán, quien fue muy elogiada desde su llegada por su habilidad para la cocina, sirvió en su plato un caramelo que se le había caído al piso y lo entregó para la degustación. Además, negó que su comida haya tocado el piso; sin embargo, quedó expuesta luego de que en la edición del programa mostraran el momento en el que servía la comida tras haber caído.

La sanción que recibió Claudia Fontán en MasterChef - Fuente: Telefe

Como castigo, el jurado decidió que la “Gunda” deberá participar de todas las galas de eliminación sin importar cómo le fuera en la semana. Esta decisión tocó una fibra sensible: muchos exparticipantes están en desacuerdo.

Pero quien alzó la voz fue Nacho Suerda, muy crítico con el jurado y con Fontán. “Estoy totalmente indignado. Yo me entero por la gente que me menciona en comentarios. Mis seguidores me bancan diciendo que me echaron por una bolud...z”, expresó en una entrevista en Mitre Live (Radio Mitre).

“A esta mina se la dejan pasar. Por mucho menos me echaron a la mier...”, completó. No obstante, aprovechó el espacio para un breve descargo. “No me dejaron pasar una. Estaba entusiasmado, me pegué un bajón terrible y veo que a esta mina se la dejan pasar. Sería bueno que sean justos, lo de esta mina me pareció una falta de respeto, yo creo que merezco una revancha”, aseguró.

