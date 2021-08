El contundente comentario de Jorge Lanata sobre Chano Carpentier: “La policía no le puede disparar a un enfermo”

Santiago “Chano” Moreno Charpentier continúa internado en el Sanatorio Otamendi después de recibir el disparo de un agente policial, pero abandonó la unidad de cuidados intensivos tras la intervención quirúrgica de urgencia en la que le extirparon parte del páncreas, el bazo y el riñón izquierdo. Este domingo, Jorge Lanata comenzó su programa con un conmovedor editorial dedicado al músico y su familia donde aseguró que “es un gran poeta” y que el mundo “es difícil para ellos”.

El periodista abrió Periodismo Para Todos (eltrece) y le dedicó la emisión “a Chano, a Bamby y a Marina Charpentier”. Explicó que incluía a la madre y al hermano del músico porque “cuando alguien se enferma, se enferma el grupo o, al menos, sufre las consecuencias”.

“Esta semana, la tele se llenó de psicólogos, psiquiatras, analistas, verseros de todo tipo, opinando de un caso que nunca pudieron analizar personalmente. Se diagnosticó inmediatamente de un brote psicótico sin saber de qué se trata. No es lo mismo un brote que una crisis de abstinencia o al revés, que una sobredosis”, manifestó Lanata.

El emotivo editorial que Jorge Lanata le dedicó a Chano - Fuente: eltrece

El conductor acusó a la fuerza de seguridad bonaerense por manipular las primeras informaciones que hubo sobre el caso y de “cooptar” el relato mediático para instalar que asistieron para socorrer a la madre luego de que el artista supuestamente había querido apuñalarla. “La versión policial era que Chano había querido matar a su mamá con un cuchillo y ellos acudieron a la ayuda. Bueno, no. No fue así. Marina llamó a la prepaga, que envió a un psiquiatra y luego fue el psiquiatra el que llamó a la policía”, detalló.

Además, el periodista criticó el comportamiento que tuvo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. “Sergio Berni fue todavía más inteligente porque, en el medio del quilombo, y encima en mi programa de radio, desvió toda la conversación al asunto de las Taser y todo el mundo empezó a discutir lo otro”, manifestó Lanata.

“Está todo tan hecho m… que a veces hay que aclarar cosas obvias. Un enfermo y un delincuente no son lo mismo. La policía no le puede disparar a un enfermo. Tiene que estar capacitada para reducirlo. Para eso, los tipos estudian y nosotros les pagamos los estudios”, explicó el conductor, quien comparó a los efectivos locales con los agentes británicos que “durante décadas no portaron armas y con una tonfa hacía lo que querían”.

Lanata ahondó en su apreciación sobre las funciones de las fuerzas de seguridad. “Creo que está mal que en estos casos intervenga la policía. Tendrían que crear un cuerpo especial sin armas que dependiera del Ministerio de Salud porque un enfermo no es un delincuente”, indicó.

El periodista reveló un detalle de la internación del exlíder de Tan Biónica. “Chano está mejor, pero le va a costar salir. Nada de esto fue gratis y no lo mataron de casualidad. Pero me contaron que hace dos días, cuando se despertó, pidió un pucho y escuchar el programa de Lanata”, confesó el conductor.

Para finalizar, el conductor leyó un mensaje que su hija Bárbara le escribió al músico en su cuenta de Instagram: “Despertate rápido que tenemos que volver a jugar un poquito, y estoy triste y nadie me manda videitos cantando”. Para el cierre de su comentario, Lanata concluyó con un video de Chano cantando “Blackbird” de Los Beatles.

