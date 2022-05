Romina Gaetani ratificó su acusación contra Facundo Arana y le mandó una advertencia: “No tengo miedo”

El cruce entre Romina Gaetani y Facundo Arana, suma un nuevo capítulo. En las últimas horas, el actor en sus redes sociales que contrató los servicios del abogado Fernando Burlando debido a los “hechos ocurridos en los últimos días”, en referencia a las denuncias por malos tratos realizadas por su excompañera de tira, Romina Gaetani. Ante esa novedad, la actriz expresó su opinión y aprovechó para enviarle un sentido agradecimiento a Maju Lozano.

En una nota con LAM, el mismo ciclo en el que ella acusó de violencia verbal a Arana, Gaetani expresó: “Reconozco que, desde el viernes hasta hoy, no encendí la tele, solo el Instagram que es lo único que manejo”. El movilero del programa le preguntó si la habían contactado otras mujeres para manifestarle su apoyo, y la actriz contestó: “Me escribieron. Yo creo que independientemente de lo que estamos hablando, de lo que dije de ese comentario que recibí de Facundo, yo festejo la red de mujeres que hoy hay ante cualquier cosa que suceda. Felicitar a una compañera, hablar de sus logros, no siempre poner al hombre delante de la mujer... Como que siempre las mujeres tenemos que salir a hablar porque pasa algo con un hombre. También estamos para apoyar cuando pasa esto, cuando nos matan, cuando pasan un montón de cosas en la calle que ya no queremos más, y también, para festejar nuestros logros”.

Más adelante, le preguntaron si estaba al tanto de los comentarios realizados por Maju Lozano, que también acusó a Facundo Arana por maltrato verbal. Al respecto, Romina comentó: “Le mando un abrazo a Maju, le debo un llamado. [Él le] dijo la misma frase, me lo comentaron ayer, y también me sorprendí. Gracias por salir a apoyar”.

En otro tramo de la charla, la actriz se refirió a la posibilidad de que Arana la demande por injurias: “No tengo miedo, conté un comentario desafortunado por parte de Facundo. Me parece un montón iniciar acciones legales, pero me parece que el diálogo… Hemos dialogado más de una vez con Facundo. Entiendo que no es fácil para nadie, me pongo también de su lado, de su mujer, su familia”. Sobre la nota que María Susini, pareja de Arana, dio la noche anterior, Gaetani aseguró: “Podría hablar con ella tranquilamente por teléfono, esta no es una vía para contestarle, no es para ponernos entre dos mujeres a discutir, no es el lugar donde nos tenemos que poner nosotras. Nosotras tenemos que hablar de nosotras, y que los varones salgan a hablar de los varones”.