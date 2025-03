El contundente mensaje de Mauro Icardi tras el escándalo con Wanda Nara: “Voy contra todos”

El escándalo del Wanda Gate suma capítulos y alcanzó un punto crítico el viernes, cuando Mauro Icardi retiró a sus dos hijas del colegio para llevarlas a su casa. Sin embargo, un problema con las mascotas de las niñas cambió el rumbo de la situación, llevándolas primero al domicilio de Wanda Nara, para dejar a los animales. Lo que vino después fue un tenso y violento enfrentamiento, con gritos, insultos, llantos y la intervención tanto de la Policía como del SAME. Ahora, tras varios días de silencio, el futbolista rompió el hermetismo con un fuerte descargo.

“¿Me parece a mí o los que me trataban de mentiroso en el divorcio desaparecieron o no saben como dar vuelta las mentiras dichas hace 1 semana?“, expresó en sus historias de Instagram con una imagen del actor Johnny Depp de fondo, luego de que se confirmó que salió el trámite de divorcio con su ex en Italia.

El contundente descargo de Mauro Icardi (Captura: Instagram @mauroicardi(

Asimismo, agregó:”¿Me parece a mí o los que decían que lo hacía en Italia porque no me quería divorciar se quedaron sin argumentos? ¿Me parece a mí o los que reciben data falsa, como siempre, no saben dónde meterse después de inventar tanto?“.

“Ya es todo oficial, y con sentencia en mano. Quería esperar en silencio unos días para exponer como siempre a los mitómanos. Como dije hace unas semanas, ‘el circo sigue mientras haya quien aplaude a los payasos’. Varios payasos fueron cayendo en el camino y ya se va sabiendo la verdad”, agregó.

“Voy a pelear hasta el último momento para sacarle las caretas a todos los que son cómplices y están dañando a mis hijas. Como dije el primer día… voy por todo y contra todos con la cabeza bien alta de hacer las cosas bien. Que se haga justicia", concluyó.

El contundente descargo de Mauro Icardi (Captura: Instagram @mauroicardi(

Luego, el jugador del Galatasaray subió dos imágenes con sus hijas, Francesca e Isabella con las caras blureadas y manifestó: “Mientras les siguen inventando mentiras y manipulando, seguimos sin poder disfrutar nuestros momentos, sin abrazarnos, sin besarnos, sin estar con su ‘Papuchi’. Falta poco mis princesas y todo se va a acomodar. Las amo y extraño".

El contundente descargo de Mauro Icardi (Captura: Instagram @mauroicardi(

Noticia en desarrollo...