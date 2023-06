El picante mensaje que Gianinna Maradona le dedicó a Jimena Barón: “Hacía media hora que nos conocíamos”

escuchar

La guerra entre Gianinna Maradona y Jimena Barón parece no encontrar un final definitivo. Las viejas amigas aún padecen la presunta infidelidad que la primera habría cometido con Daniel Osvaldo, pareja de la cantante y padre de Momo. Las idas y vueltas escalaron hasta el punto que la hija del astro del fútbol, Diego Armando Maradona, rompió el silencio y desmintió por completo a la artista.

Al inicio de su primer show en el Teatro Opera, al cual tituló Mala Sangre Tour, Barón le dedicó unas palabras previas a la persona que la inspiró a producir la canción “La Araña”, la cual se refiere a una infidelidad entre su novio y su mejor amiga. Si bien, en ningún momento mencionó el nombre de esta persona, los fans y seguidores de la cantante comprendieron que se trataba de Gianinna.

Texto introductorio a la canción "La Araña" que apareció durante el show Mala Sangre de Barón (Fuente: Twitter)

Sin piedad, antes que Barón tomara el micrófono, el off introdujo al tema musical de una manera escandalosa: “Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió. Me cuidó. Ella sabía todo de mí. Un día me mintió. Y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca. Porque las buenas amigas no se co*** a los maridos de sus amigas”.

Los dichos de la artista cosecharon tal repercusión que la mismísima Gianinna, que cabe destacar, suele mantener un perfil bajo en cuanto a polémicas mediáticas, reaccionó inesperadamente y apuntó de lleno contra las insinuaciones de Barón. “Me llamo a silencio para no darle más trascendencia a la historieta. No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados. Yo no cuido solo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo sé lo que vi y todo lo que viví”, comenzó con su respuesta mediante una Storie de Instagram este jueves.

“De qué cosas/personas me hice cargo sin tener por qué, ya que hacía media hora que nos conocíamos. Fui y soy la protagonista de mi propia vida. Crean lo que quieran creer, lo que sus cerebros y creencias les permitan. Hay muchas cosas que pasan de realidad a ficción en un abrir y cerrar de ojos”, remarcó Maradona al tiempo que desmintió la supuesta amistad consolidada que Jimena describió en su momento.

“El lobo siempre va a ser el malo si quien cuenta la historia es Caperucita. Hace muchos años, por distintas razones y mil motivos, elegí un lado. Mi lado, mi vida, nuestra historia. Fin”, concluyó tajante Gianinna sin mencionar el nombre de Barón. Más allá de cualquier especulación, sus seguidores entendieron que fue en dirección a la cantante luego de los duros señalamientos que hizo arriba del escenario.

El descargo de Gianinna Maradona en las redes sociales (Fuente: Instagram/@giamaradona)

Hace una semana, Dalma Maradona fue quien habló en LAM (América) sobre el vínculo que mantuvo ella y su hermana con Barón. Allí mismo reconoció que le envió un mensaje porque necesitaba aclarar ciertas cuestiones, algo que más tarde Jimena desmintió y aseguró que no hubo ningún pedido de arrepentimiento por parte de las hijas del astro del fútbol argentino. Con el diario del lunes y luego de las recientes repercusiones del primer show que ofreció en Buenos Aires, la cantante dejó en claro que para ella también es un tema cerrado.

LA NACION