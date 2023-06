escuchar

Tras varios años alejada de los escenarios, el 13 de junio, Jimena Barón volvió a pararse firme sobre las tablas en el marco del comienzo del tour Mala Sangre. Luego de una primera localidad agotada y una segunda fecha agregada el 14 del mismo mes -también sold out-, la artista celebró a lo grande con seres queridos y colegas. La fiesta quedó registrada en una serie de divertidas fotos y videos que compartió más tarde en sus redes sociales en donde, a su vez, reveló la gran regla que rompió en medio del festejo.

Jimena Barón volvió a los escenarios con Mala Sangre (Foto Instagram @jmena)

A finales del 2022 y terminada una extensa pausa musical, Jimena Barón volvió al ruedo con todo con el estreno de “La Araña”. La canción no solo fue un éxito inmediato sino que tuvo a toda la audiencia hablando del tema durante varias semanas ya que, además de su letra pegadiza y ritmo bailable, relató uno de los episodios más polémicos de la vida de la cantante: el final de su relación con Daniel Osvaldo, quien tras su separación comenzó a salir con su amiga cercana, Giannina Maradona.

Tiempo después de ese gran primer paso, el álbum Mala Sangre llegó al público junto a la promesa de una gira, la que comenzó el 13 y 14 de junio en el Ópera y seguirá el 30 de junio en Espacio Quality de Córdoba y el 1° de julio en el Teatro El Círculo (Rosario).

Jimena Barón mostró el descontrolado festejo tras el éxito de su nueva gira y reveló la impensada regla que rompió instagram @jmena

Como era de esperarse, el show generó un gran impacto por la increíble puesta en escena y elaboradas coreografías, pero especialmente por los picantes mensajes que incluyó en la introducción de “La Araña”, en la que apuntó sin filtro a la hija de Diego Maradona.

Ya superado el increíble comienzo y aprovechando que la programación del tour le brinda un par de días libres antes de la próxima presentación, Barón protagonizó una alocada celebración en el popular bar de Palermo Laundry Soho Bar. Allí disfrutó de la excelente comida y bebida del local al mismo tiempo que bailó a pleno y se sacó una decena de fotos que más tarde compartió en las redes sociales.

Jimena Barón reveló que comió carne después de tres años de vegetarianismo instagram @jmena

Terminada la noche, Jimena decidió mostrar el detrás de escena y escribió un detallado relato sobre como, llevada por el frenesí de la fiesta, rompió su estricto vegetarianismo. “Hubo una fiesta after Mala Sangre pues empezamos felices y exitosos y lo merecíamos después de tanto trabajar. Yo fui prácticamente desnuda porque me pareció bien. Me emborraché por ende el contenido es extraño”, comenzó, en referencia al micro vestido con aberturas y transparencias que lució en las postales.

Y sumó: “No tengo ni una foto ni video con mis compañeros de show que ya entendí que son un peligro para salir por ende Dios nos ayude de gira. Me clavé una hamburguesa después de más de 3 años pues era vegetariana. Después borracha se ve que grabé cuando jugaba con Torino (su mascota) mientras mi novio (ya no tan paciente) me sacaba las extensiones del pelo y al día siguiente encontré las papitas tiradas en la cartera que salió un hu**o, pero las cosas están para disfrutarlas, ¿verdad?”.

El osado conjunto que Jimena Barón eligió para celebrar el éxito del debut de Mala Sangre instagram @jmena

La divertida publicación recibió más de 123 mil Me Gusta y la sección de comentarios se llenó de felicitaciones y buenos deseos de parte de fans y colegas.

LA NACION