El cruce de Brenda Asnicar y Nora Cárpena por su relación con Carlos Tévez

La actriz y cantante fue invitada a Incorrectas (America TV) y contestó preguntas sobre el noviazgo que tuvo con el futbolista entre 2010 y 2011.

Brenda Asnicar se encuentra promocionando su primer disco, Vos sos Dios, y estuvo de visita en Incorrectas. Aunque la estrella del magazine es Moria Casan, los invitados saben que si se sientan en el "sillón de la resiliencia" van a tener que enfrentarse a las preguntas de "las vashainas", sus panelistas.

"¿Cuándo vos tenías el noviazgo con Tévez tenías diecisiete años? Eras una bebé", comenzó Nora Cárpena refiriéndose a la relación entre la actriz y el futbolista en 2010. "¿Estamos hablando de si me abusaron? No, chicos", aclaró Brenda.

Cuando la ex Patito Feo volvió a aclarar que "no era una bebé" con humor y guiñándole un ojo a la panelista, Cárpena le gritó repentinamente: "No me discrimines".

"No te estoy discriminado, qué bruta", le retrucó Asnicar. "¿Sabés porqué me siento discriminada? Porque últimamente si no pensás como tenés que pensar, te dicen que sos antigua. Sí, soy antigua porque tengo otra edad", continuó Nora.

"¿Él no era un hombre grande?, ¿No estaba casado y tenía hijos?", continuó Cárpena insistiendo sobre Tévez.

"Sí, estaba separado", respondió Brenda. "¿Pero no vivía con la mujer?", siguió la panelista hasta que Asnicar le respondió: "No sé, ¿por qué no lo llamás y le preguntás?". Aunque la panelista le respondió con humor diciéndole que no tenía plata para la llamada de larga distancia, Brenda le preguntó qué pensaba ella como mujer por hacerle este tipo de preguntas.

"Lo importante es si uno siente que esa situación fue fea, fue incómoda y yo al contrario, solo tengo cosas lindas para decir", cerró Brenda Asnicar sobre Carlos Tévez.