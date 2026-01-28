Morena Beltrán le respondió a Horacio Pagani tras su polémica frase luego de su debut como comentarista: “Me da penita”

El debut de Morena Beltrán como comentarista del partido entre Argentinos Juniors y Sarmiento fue el puntapié para una declaración polémica de Horacio Pagani. En el programa Bendita TV (Canal 9), el periodista no avaló la decisión de incluir a su colega y aclaró que el fútbol es un deporte “masculino”.

“El fútbol es masculino, esencialmente. Hay una historia de 200 años de fútbol masculino. Entonces, que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol. El feminismo está todo bien, somos todos iguales, pero al fútbol déjenlo jugar a los tipos. ¡Las arqueras no llegan al travesaño!“, declaró Pagani, sin filtro.

Horacio Pagani repudió la inclusión femenina en el fútbol

Tras sus dichos, Morena Beltrán le respondió a Pagani en el programa Vuelta y media (Urbana Play) y dejó sentado su punto de vista sobre un tema que generó mucho revuelo en los medios de comunicación.

“Lo entiendo, pero tampoco votábamos en un momento. Tampoco teníamos un montón de derechos que humanizaban a los seres humanos. No importa si hace 200 años el fútbol era un deporte esencialmente masculino”, deslizó Beltrán haciendo referencia a los orígenes del deporte y cómo se transformó con el correr del tiempo.

En esa misma línea, Beltrán agregó: “Cuando escucho declaraciones así, me da un poco de penita y lo lamento más por chicas que están empezando, que no están curtidas, o que están dando sus primeros pasos. A mí me agarra armada, yo estoy segura de lo que hago, lo hago hace un montón de tiempo, tengo en claro que mi vocación era esta”.

Morena Beltrán debutó como comentarista deportiva

Por otra parte, la periodista aclaró que no tuvo un “desarrollo traumático” en los medios y que estas declaraciones no la afectan, como sí podría pasarle a otras colegas que recién comienzan.

“A mí me agarra re contra armada. Lo lamento por él, es un tipo que admiro, crecí viéndolo y me reía con él; después, cuando uno está de este lado, se ve cómo hacen esto en pos del entretenimiento y el personaje se alimenta, pero lo de él ya no es un personaje porque en el último tiempo dijo cosas sin ningún tipo de filtro que no son cómodas para escuchar o ver”, manifestó Beltrán, quien será comentarista en varios partidos del Torneo Apertura 2026.

Para darle un cierre a su punto de vista, Morena aclaró que “lo lamenta” por Pagani porque no puede “aceptar una realidad que ya cambió”.

Luciana Rubinska defendió a Morena Beltrán y atacó a Horacio Pagani

En el mismo tono que Beltrán, su colega, Luciana Rubinska, contratacó contra Pagani, con quien compartió programas en TyC Sports. “Es momento para sentarse, parar la pelota y repensar lo que estás diciendo. Hay grandes periodistas mujeres. No hay nada que demuestre física, psicológica ni socialmente que los hombres tienen más aptitudes que las mujeres para poder hacerlo“, dijo.

Lola del Carril defendió a Morena Beltrán

Al igual que Rubinska, Lola del Carril, vía X, felicitó a Beltrán por su exposición y, desde su experiencia personal -también recibió críticas por su manera de observar el deporte-, defendió la presencia femenina en el fútbol.

La periodista, en su cuenta de X, dio su perspectiva sobre la inclusión femenina en el fútbol

“Yo juego al fútbol desde que soy chiquita. Y lo voy a jugar toda mi vida. Que vara tan absurda para disfrazar su desprecio hacia la mujer. Su declaración en esta época da vergüenza y queda muy desfasada. Dudo que todos los colegas piensen así. Estoy segura que no”, concluyó.