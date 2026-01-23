Maxi López se metió en la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Ojalá se puedan calmar”

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a ocupar el centro de la escena en los últimos días, luego de una nueva polémica marcada por mensajes cruzados y posturas enfrentadas. En ese contexto, la palabra de Maxi López —expareja de la mediática y padre de sus tres hijos mayores— tomó protagonismo, ya que decidió expresarse públicamente y dejó en claro su mirada, poniendo el foco en la necesidad de priorizar la armonía y el bienestar familiar por sobre cualquier diferencia.

Al ser consultado por el móvil de Intrusos (América TV) este jueves, el exfutbolista decidió dar su opinión general sobre la situación, sin entrar en polémicas. Con un tono sereno, expresó su deseo de que el conflicto pueda descomprimirse con el tiempo: “Ojalá se puedan calmar en algún momento y puedan resolver, eso es lo que puedo opinar yo”, comenzó diciendo.

La postura de Maxi López frente al nuevo capítulo del escándalo Wanda–Icardi (Captura: América TV)

Sobre la nueva controversia que se generó tras los dichos de Wanda Nara sobre un supuesto contacto con Mauro Icardi, el participante de MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a insistir en la importancia de recomponer el vínculo por el bien de la familia. “Supongo que algún día se arreglarán las cosas, está bueno, tienen hijos juntos”, afirmó.

Hace unos días, se reactivó el escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara (Foto: Instagram/@mauroicardi @wanda_nara)

Sin embargo, también marcó un límite y aclaró que prefiere no involucrarse en cuestiones íntimas de la expareja: “Voy a hacer un no comment, porque son cosas de ellos personalmente y no me gustaría opinar”. Aun así, sostuvo con firmeza su mirada sobre la necesidad de priorizar la paz familiar, apoyándose en su propia experiencia: “Yo lo digo personalmente, porque nosotros después de mucho tiempo pudimos resolverlo y hoy estamos viviendo un momento que está bueno”.

En la misma línea, Maxi advirtió sobre el impacto que estos enfrentamientos tienen en los chicos: “Yo recomiendo la tranquilidad, porque después los chicos son los que peor la pasan, son los primeros damnificados, entonces ojalá lo puedan solucionar”. Además, destacó el gesto de Wanda hacia Icardi, ya que expresó: “Por ahí quiere arreglar las cosas, no lo sé, no lo hablé, pero me parece que al final está bueno por las nenas”.