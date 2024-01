escuchar

El género de documental consagró un gran éxito entre los suscriptores de Netflix. Las producciones de Los ladrones: la verdadera historia del robo del siglo, Jeffrey Epstein: asquerosamente rico y El estafador de Tinder dieron la vuelta al mundo a través del streaming. En los últimos días, aterrizó un relato que se basó en una práctica de Estados Unidos, que contó con la experiencia de Paris Hilton.

Se trató de Campamento infernal: pesadilla adolescente (Hell Camp: Teen Nightmare, por su título original), un documental de una hora y media de duración que fue dirigido por Liza Williams. La producción retrató la experiencia de muchos jóvenes que acudieron en la década de 1980 a las prácticas implementadas para chicos “problemáticos”, que eran enviados por sus padres con la esperanza de que les facilitara su convivencia en la sociedad.

Los padres que inscribían a sus hijos en estos campamentos creían que los adolescentes permanecerían durante dos meses en la naturaleza, en el desierto de Utah, mientras adquirían herramientas para desarrollar su espiritualidad y dejar de lado las malas acciones. Pero, la realidad de muchos era completamente distinta a lo que se vendía en la publicidad.

La producción de Netflix se centró en el Challenger Wilderness Program, un proyecto fundado por el exmilitar Steve Cartisano, quien fue reconocido como “el padrino” de la terapia en la naturaleza, según consignó The Guardian, en medio del aumento de conductas violentas y adicciones a las drogas que enfrentaban los Estados Unidos.

Uno de los testimonios con los que contó la producción fue el de Paris Hilton, quien relató que sufrió abuso infantil en un proyecto similar al de Cartisano y mencionó a los miles de niños que atravesarían esta experiencia. Aunque no apareció en el documental, según trascendió, también asistió Chet, el hijo del actor Tom Hanks.

El motivo por el que terminó el programa de Steve Cartisano

Los testimonios de los adolescentes y las investigaciones señalaron que se produjeron maltrato y abuso infantil en aquellos programas y Cartisano fue buscado por las autoridades. Kristen Chase, una joven de 16 años que asistió al campamento de Steve, murió en 1990 debido a un golpe de calor que sufrió en medio de una recorrida por el bosque.

El fallecimiento de la joven encendió todas las alertas y causó el fin del programa de Challenger, aunque Steve Cartisano fue absuelto de homicidio negligente y de las acusaciones de abuso infantil. Posteriormente, modificó el nombre de su programa a HealthCare America y se trasladó a Samoa, para trabajar bajo un nombre falos como consultor.

Tras la llegada a Netflix de este documental, un usuario decidió plasmar en las redes sociales su propia experiencia. “Terminé de ver Hell Camp y recordé que, cuando tenía 14 años, mis padres me enviaron a un programa de Utah. A las tres de la mañana, me secuestraron de mi cama y me llevaron al desierto durante tres meses”, escribió.

Y continuó: “Perdí 40 dólares, no me duché, comí alimentos que no eran comida y caminé todo el día con una bolsa que pesaba más que yo. Ver esto me volvió a enojar y resentir, pero a la vez, estoy agradecido por lo que pudo haber sido. Hoy, soy legislador, educador y empresario. Lamentablemente, el 90% de las personas con las que asistí están muertas, encarceladas o son adictas a las drogas. Nunca dejaré de exponer la maldad de esta industria”.