Sebastián Wainraich, sobre la enfermedad que superó su esposa: “Temí lo peor”

En 2015, a través de un autocontrol, la humorista Dalia Gutmann (43) encontró un pequeño bulto en uno de sus pechos. Tras realizar una consulta con un profesional y un estudio confirmó que se trataba de un tumor maligno.

Tiempo después, la operaron y tras recibir un tratamiento con medicación logró vencer al cáncer de mama. Esta semana, más de cinco años después, Sebastián Wainraich (46) se refirió al difícil momento que vivió su mujer y cómo la acompañó en su recuperación.

En diálogo con Catalina Dlugi, Sebastián Wainraich habló por primera vez sobre la enfermedad que Dalia Gutmann enfrentó cinco años atrás. Entrevistado en el programa Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), el periodista reveló cómo fue ese momento para la familia y cómo acompañó a su esposa.

“Nunca hablé de esto porque es algo que le pasó a ella. Dalia lo llevó con total entereza, con mucha valentía: como es ella, esa mezcla de locura y valentía que tiene para trabajar, que la lleva a enfrentar ese tipo de situaciones con optimismo y ganas de vivir. Y yo lo que hice fue acompañar como sentí que lo tenía que hacer”, explicó.

Tras conocer el diagnóstico, Wainraich reconoció que en un primer momento “temí lo peor”, pero aseguró que tras despejar las dudas con los profesionales logró acompañar a su esposa en ese momento tan difícil. “En un principio tuve miedo, pero después, cuando hablé con los médicos, ya no tanto. ¿Cómo no voy a estar ahí? Es lo mínimo que puedo hacer, nunca fue una duda”, añadió el ex Metro y medio (FM Metro).

Wainraich perdió a su hermano Diego un 25 de noviembre, el mismo día de la muerte de Diego Maradona. Habiendo vivido en carne propia la pérdida de un familiar, el periodista y conductor remarcó que en el caso de Gutmann sí podía tratarse. “Se sabía que era curable. Ese antecedente pesa, el miedo está. Pero el panorama era mejor. Igualmente, hubo que pasar dos operaciones pero la medicina y la ciencia avanzan todo el tiempo”, concluyó.

LA NACION