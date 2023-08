escuchar

Hay determinados actores que supieron desarrollar una química arrolladora con sus parejas de ficción y sus fanáticos desearon que esta traspasara la pantalla. Si bien en ciertos casos las estrellas involucradas mantuvieron una relación en la vida real, como por ejemplo Rachel McAdams y Ryan Gosling, protagonistas de Diario de una pasión, en otros se generó una entrañable amistad sin fecha de vencimiento, como ocurrió con Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, que enamoraron a todos en los papeles de Rose y Jake en Titanic.

Dentro de este último grupo también aparecen Jennifer Aniston y Adam Sandler, amigos incondicionales y confidentes desde hace tres décadas. El vínculo entre ellos es tan especial que, recientemente, se supo que el actor le envía flores a su amiga en una fecha específica del año y el motivo detrás conmovió a más de uno.

Jennifer Aniston y Adam Sandler en Una esposa de mentira

Adam Sander y Jennifer Aniston son dos de los artistas más destacados de su generación. Él sobresalió en films como Un papá genial, Click y Son como niños. Ella, en tanto, será eternamente recordada por su personaje de Rachel Green en Friends y por sus actuaciones en Marley y Yo y Nuevamente amor, entre tantas otras. Pero así como ambos supieron brillar por separado, también lo hicieron juntos. En 2011, interpretaron a la pareja protagónica de la película Una esposa de mentira y, en 2019, Netflix los reunió para hacer Misterio a bordo, que tuvo una segunda parte en 2023, Misterio a la vista.

Los artistas disfrutan de compartir la pantalla e incluso Sandler aseguró que para el fin de sus vidas, planean tener “doce películas juntos”. Entre ellos surgió una amistad muy especial que ambos supieron conservar y alimentar a lo largo de los años. Asimismo, lejos de mantenerse al margen, la esposa del comediante, la también actriz Jackie Sandler, mantiene un gran vínculo con Aniston. Es más, esta semana se conoció el gran esto que tiene la pareja con la actriz: una vez por año, le envía flores en una fecha muy sensible para ella.

“Aniston, que no tiene hijos y ha hablado abiertamente sobre sus luchas con el tratamiento de fertilidad, dice que Sandler y su esposa le envían flores cada Día de la Madre”, le dijo una fuente a la revista The Wall Street Journal (WSL).

Jennifer Aniston y Adam Sandler en Misión a la vista (Foto: Difusión)

En 2022, en una entrevista para la portada de la revista Allure, Aniston habló a corazón abierto sobre su deseo de ser madre. Aseguró que mientras muchos cuestionaban su “falta de interés” hacia la maternidad, ella se sometía a una gran cantidad de tratamientos que no tuvieron los resultados esperados. “Lo estaba intentando. Pero fue un camino muy complicado para mí. Todos esos años de especulaciones... La pasé muy mal. Mientras decían esas cosas estaba haciendo tratamientos, intenté la fertilización in vitro, tomaba tés chinos, lo que fuera que me ayudara a quedar embarazada. Habría dado todo si en aquel tiempo alguien me hubiera sugerido que congelara óvulos. Simplemente, no lo pensé”, reveló.

En este mismo sentido, la actriz de The Morning Show (Apple TV) contó que una de las cosas más dolorosas para ella fueron las especulaciones en torno a su divorcio de Brad Pitt, con quien estuvo casada entre 2000 y 2005. Los rumores referían a que ella priorizaba su carrera por sobre los deseos de paternidad de él. “Eran todas mentiras. Esa narrativa que me pintaba como una egoísta a la que solo le importaba su carrera... Dios no permita que una mujer exitosa no quiera tener hijos. Todos decían que la razón por la que me dejó mi marido y por la que nuestro matrimonio se terminó era que yo me había negado a darle un hijo”, expresó con ironía en ese momento.