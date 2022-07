El dato secreto que tendría Shakira para dejar a Piqué sin chances de reclamarle nada

La polémica entre Shakira y Piqué no para. Ya empezó el litigio entre los abogados de la cantante y el futbolista para determinar cómo se van a dividir los bienes y la custodia de los dos hijos en común: Milán, de 9 años, y Sasha, de 7.

Asimismo, ya comenzó una fuerte disputa legal porque, al parecer, la colombiana quiere sacar sus dos hijos de España, pero la negativa del central del Barcelona acrecentó la disputa entre los dos, a tal punto que ya no tienen contacto verbal alguno más allá del diálogo entre sus representantes legales.

Shakira y Gerard Piqué consolidaron una relación de más de una década y formaron una familia Instagram @3gerardpique

Ambos eligieron a las firmas de abogados más prestigiosas de la capital catalana. La solista contrató los servicios de Pilar Mañé y el jugador al estudio Tamborero, por lo que la disputa jurídica se convirtió en una auténtica guerra de intereses.

Así lo reveló el diario Informalia, sitio que estuvo en constante contacto con fuentes cercanas a la barranquillera, quienes entregaron datos sobre la relación amorosa de estas estrellas internacionales.

Así las cosas, fuentes cercanas a la intérprete de “Te felicito” dicen que ella “irá hasta las últimas consecuencias” y que tiene un amplio expediente de pruebas que supuestamente le darían la victoria antes los tribunales: el macro informe Piqué.

Esta no es más que un amplio recaudo de información que Shakira tendría en sus manos sobre las andanzas del catalán. En él, al parecer, existen detalles no revelados sobre las infidelidades del futbolista, que podrían salir a la luz en caso de no acceder a las peticiones hechas por la artista, entre ellas, dejar salir a sus hijos de España.

Piqué y Shakira estuvieron juntos por más de diez años Gerard Piqué/Instagram

“Se dio cuenta de que no conocía en absoluto al hombre con el que convivía (...) Tiene todas las andanzas de él y algunas sorpresas que no van a dejar a nadie indiferente. Hay cosas que podrían hacerle mucho daño, y no solo en cuestiones de pareja, o familiares”, le dijo el informante al sitio Informalia.

“Piqué se buscó una mala enemiga. Y él lo sabe. La conoce mejor que nadie. Y tiene ira, rencor y recursos suficientes para complicarle la vida”, agregó la fuente anónima sobre este supuesto documento secreto.

Infidelidades que serían de larga data

Tras conocerse la noticia de la supuesta infidelidad, se revelaron otros posibles amoríos del futbolista, incluso, empezando la relación con la cantante. “Ella no era ajena a la afición de su chico por el ‘tonteo’ (fiestas, salidas etc.), pero desde luego nunca pensó que él le hubiera sido infiel desde prácticamente el año en el que se conocieron”, reveló el medio citado.

Por otro lado, medios españoles han resaltado que Piqué es un visitante frecuente de clubes nocturnos privados, donde se cuidaba de no ser fotografiado. “Él no se escondía. Lo hacía ante los ojos de otras y otros. Eso sí, casi siempre en sitios privados, para que no se pudiera publicar ni una foto”, señaló Informalia.

Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira en varias oportunidades Instagram @3gerardpique

Tras 12 años de relación se ha iniciado un fuerte litigio que parece no tener un final próximo y la división de bienes y la custodia de los menores hace tortuoso el proceso.