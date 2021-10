El desconsolado llanto de Guido Süller en El gran premio de la cocina al preparar un plato que hacía su mamá

En todas las familias hay algún miembro que tiene una receta que lo identifica, un plato que es representativo de sus habilidades y que, casi de manera obligatoria, tiene que preparar para sus seres queridos. Los sabores, olores y texturas de cada una de esas comidas quedan grabados en la memoria colectiva y se vinculan de forma directa con el recuerdo de esa persona. Para Guido Süller, este es el caso del pollo que cocinaba su mamá.

El actor, que forma parte de la edición famosos de El gran premio de la cocina (eltrece), protagonizó este miércoles un emotivo momento. Guido se destacó no solo por su plato sino por las emociones que vinieron con él porque lo preparó pensando en alguien muy especial en su vida. La consigna principal de la tarde exigía un pollo al horno con papas, un básico en el recetario de cualquier cocinero ya sea profesional como amateur.

Guido Süller está participando en el Gran Premio de la Cocina Instagram

Todo el programa fue muy emotivo para el participante quien, al momento de enfrentar al jurado, ya tenía los ojos cargados de lágrimas listas para salir a la luz. Así, haciendo despliegue de toda su fuerza de voluntad para no quebrarse en cámara, comenzó a explicar el trasfondo de la preparación: “Mi mamá tuvo cuatro hijos y crió dos nietos, entonces cuando hacía la comida no tenía tiempo para condimentarla, antes las madres eran más expeditivas. Entonces a éste le agregué mostaza, especias. Está hecho con mucho amor”.

Recordando a Nélida Belgiorno, quien murió en julio de 2019, continuó: “Las mamás de antes se dedicaban a los hijos, al hogar. A mi nunca me faltó la comida, jamás. Nos sentábamos, teníamos la mesa del living ovalada con el mantel blanco y la frutera con frutas de mentira, esas de plástico”.

Guido Süller se quebró en El gran premio de la cocina al recordar a su mamá

Mientras intentaba no ser invadido por los recuerdos y la emoción, relató: “Tenía a mi papá sentado en frente, a mi mamá a la derecha y a mi hermana Silvia a la izquierda”. Con esta descripción, fue guiando a los presentes a lo largo del retrato de su infancia. “Esperábamos que mi mamá se siente y más de una vez no alcanzó. Ella se iba a la cocina y decía ‘coman ustedes’. Ahora de grande me acuerdo y me doy cuenta por qué decía eso”, explicó.

Ya pasada la introducción, comentó que el pollo con papas era una marca registrada dentro de su recetario y que todos querían saber el gran secreto. “Yo creo que no había... ¿Saben cuál era creo yo? El amor con el que lo hacía”, sostuvo Guido. Y, para sorprender a los jueces, agregó: “Fuera del concurso, si me permiten, les quiero traer el pollito como me lo hacía mi mamá”.

Guido Süller se despidió de su madre en julio del 2019 Archivo

En cuanto una de sus compañeras se acercó con el plato, preparado y presentado cómo el joven Guido Süller lo recibía de las propias manos de su madre, toda entereza se fue por la ventana y ya no pudo contener las lágrimas. Completamente conmovido, no tuvo otra opción que comenzar a llorar y buscar refugio en el hombro de Carina Zampini, la conductora.