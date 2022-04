El desgarrador llanto de Luis Ventura al hablar sobre la muerte de su hermano

En medio de la polémica que se desató tras la publicación de las nominaciones de los Martin Fierro y mientras Luis Ventura intentaba justificar las decisiones tomadas desde la organización, al conductor le llegó la dura noticia de la muerte de su hermano. El lunes lo hizo público con un posteo en sus redes sociales y debió suspender varios compromisos laborales para poder atender al velatorio. Fiel a su costumbre de priorizar el trabajo, regresó lo antes que pudo a los estudios de televisión y, durante su paso por A la tarde (América), compartió una emotiva reflexión.

Luis Ventura lloró por su hermano

Carlos Alberto Luna tenía 82 años y, durante el último mes, estuvo internado debido a un cuadro severo de cáncer de pulmón hasta que falleció. En ese momento el conductor dio la noticia a través de su cuenta de Instagram. Con una foto que los mostraba uno al lado del otro acompañada de un emotivo texto, se despidió por última vez.

“Chichí... me dejaste sin tu voz, sin tu consejo, sin tu sabiduría. Negro, te voy a extrañar. Nadie como vos. Ya nos volveremos a encontrar. Hermanos hasta la eternidad”, escribió a modo de descripción. La publicación recibió decenas de corazones y la sección de comentarios se llenó de mensajes de alientos para la familia. Entre los colegas que decidieron enviarle un saludo a Ventura se destacaron figuras como Laura “Panam” Franco, Pía Shaw, Adrián Pallares, Mariano Iúdica y Cora Debarbieri.

La publicación de Luis Ventura en Instagram Captura

El miércoles por la tarde, un día después del funeral en Chacarita, Ventura se presentó en A la tarde (América) y no pudo evitar romper en llanto al hablar sobre su querido hermano. Luego de debatir sobre la premiación, Karina Mazzoco puso un freno a la temática laboral y le brindó un espacio a su compañero para que expresara sus sentimientos.

“Mi hermano fue una persona muy especial. Una persona que se crió dentro de lo que era una crianza pobre. Fue hijo de madre soltera, mi mamá tenía 17 años cuando quedó embarazada de un rufián que se borró y no se hizo cargo. Mi vieja lo crió como pudo. Entonces, la vida pasó y mi hermano fue creciendo, se hizo un muchachito, empezó a enfrentar la vida desde otro lugar. Empezó a ayudar, se equivocó, se corrigió, volvió a equivocarse y corrigió”, narró sobre los primeros años de Alberto.

Contó, una vez más, que por muchos años pensó que él era uno de los múltiples tíos. Hasta que un día, Chichí se cansó y le dijo la verdad. “Si me hubiera puesto en un lugar critico o inquisidor hubiese analizado un montón de cosas. Nunca lo hice porque amé a mi madre y a mi padre, que le dio un lugar al hijo de mi mamá. A partir de ahí, me planteé todos los años que me perdí de mi hermano”, reveló. Sin embargo, aseguró que vivieron el resto de su vida rodeados de amigos, de alegría y que disfrutaron a pleno hasta el último minuto.

Ceremonia de entierro del hermano del periodista Luis Ventura en el Cementerio de la Chacarita Gerardo Viercovich

Finalmente, explicó que conocieron el diagnóstico de cáncer de pulmón a mediados de diciembre del 2021 pero decidieron no decirle a su hermano lo que tenía para evitarle la amargura. Pero el tan temido día llegó. No obstante, Ventura aseguró que, luego del entierro, regresaron a la casa de Alberto y le dedicaron la celebración que él hubiese querido tener.