Las fuertes declaraciones de Morena Rial sobre su madre adoptiva, Silvia D’Auro: “Para mí está muerta”

La influencer Morena Rial se cruzó este miércoles al aire con Luis Ventura, con quien compartió muchos momentos en la infancia producto de la estrecha relación de amistad que el periodista mantenía con su padre, el conductor Jorge Rial. Producto de esa complicidad, el columnista le hizo una pícara pregunta en A la tarde (América) que provocó la vergüenza de la joven. Asimismo, se refirió en duros términos a su madre, Silvia D’Auro, sobre quien lanzó fuertes declaraciones.

“¿Por qué te tira tanto Córdoba?” le consultó el presidente de APTRA a Morena, que respondió ruborizada: “Ay, tío”. Luego, Ventura repreguntó: “Porque veo que tenés muchas raíces en Córdoba, que siempre cerrás ciclos y abrís otros, pero siempre, de una u otra manera, estás vinculada a la provincia”.

Acto seguido, Morena contestó: “Vuelvo, siempre vuelvo. Sinceramente, nosotros nos habíamos venido al principio por el papá del nene, por Facu (Ambrosioni). Después, yo hice temporada, me quedé y después me intenté volver porque tenía ganas, pero me puse con Maxi”.

Morena Rial Instagram: @moreerial

Un rato antes, la conductora del programa Karina Mazzocco le había dado pie a Luis para que saludara a la hija de Rial. “Te mando un beso grande”, le dijo Ventura, a lo cual ella contestó: “Hola, tío”. Después, él le dijo: “Ante todo, quiero escucharte con esta paz; escuchar que te está yendo bien, que estás en familia y que Francesco esté creciendo y que estás en pareja. Me pone muy contento”.

Por último el periodista de espectáculos les explicó a sus compañeros: “El sentimiento que tengo hacia ella ya lo sabe. En alguna oportunidad, compartimos momentos con familia, y me encantaría poder recuperar mi comunicación con quien es mi ahijada, que es Rocío”.

La dura declaración de Morena Rial contra su mamá

A su vez, la entrevistada se refirió a su madre Silvia D’Auro, con quien admitió no tener vínculo desde los once años. Consultada por el periodista Diego Estévez sobre si había pensado en sacarse el apellido de la mamá de su partida de nacimiento, contestó: “O sea, ya estoy mayor de edad, no me pesa el nombre de ella. (...) Para mí, Silvia está muerta hace mucho tiempo. No es alguien que pueda llegar a vivir en mi vida”.

Morena acusó a su exmadrastra de maltrarla y abandonar a la familia.

En tanto, Mazzocco le dijo que sus declaraciones eran fuertes, pero la hija de Rial contestó, con una alusión a Ventura: “Ah, pero ya no me afecta a mí. Por eso lo puedo decir bien. Mi tío sabe lo que pasé yo. Ella se ganó eso”.

Por otra parte, contó que tiene una relación muy cercana con la empresaria de entretenimiento Jackie Pato y diferenció su comportamiento del de D’Auro. “Es una gran mama con todas las letras. Siempre está para todo momento. Si nos pasa algo viene. No es como Silvia que se borró por completo”.

Jorge Rial junto a su hija Morena

No obstante, Karina insistió en su relación con su mamá y le planteó: “Para vos tu madre está muerta, ¿pensás que para ella ocurre lo mismo, que ella siente que vos no existís?”. Entonces, Morena respondió contundente: “Sinceramente, no me lo puse a pensar, pero yo creo que una persona que se olvidó de sus hijas por completo o que se decidió retirar, es una persona que no tiene corazón”.