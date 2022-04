El último adiós al hermano de Luis Ventura, en el cementerio de la Chacarita

Este martes por la mañana se llevó adelante el sepelio de Carlos Alberto Luna, hermano del periodista Luis Ventura, quien falleció en el día de ayer a los 82 años a causa de un cáncer de pulmón.

Familiares y amigos se acercaron hasta el cementerio de la Chacarita para acompañar al conductor de Secretos Verdaderos en estas horas de dolor. La productora ejecutiva del programa, Alicia Pedrelli, y los periodistas Daniel Ambrosino y Pía Shaw, fueron algunos de los allegados al presidente de APTRA que estuvieron presentes para dar sus condolencias a la familia. A través de las redes sociales, diversas figuras del espectáculo también manifestaron su pesar por la muerte de Carlos Luna. Adrián Suar, Luciano Castro, Karina Mazzocco, Panam y Adrián Pallares fueron algunos de los famosos que dedicaron emotivas palabras al periodista.

En la mañana de este lunes, Ventura comunicó la triste noticia de que su hermano falleció. “ Chichí... me dejaste sin tu voz, sin tu consejo, sin tu sabiduría. Negro, te voy a extrañar. Nadie como vos. Ya nos volveremos a encontrar. Hermanos hasta la eternidad ”, escribió en un posteo de Instagram en el que sumó una fotografía en la que se los ve a los dos juntos, que deja en evidencia el enorme parecido físico que tenían. Carlos Alberto Luna tenía 82 años y desde hacía algunos días presentaba un cuadro grave.

Los familiares se reunieron en el cementerio de la Chacarita para despedir a Carlos Alberto Luna Gerardo Viercovich

Este fin de semana, Ventura había contado en diálogo con Polino Auténtico (Radio Mitre) que su hermano estaba enfermo. “Estoy transitando un momento familiar complicado, mi hermano está internado desde hace un mes y en una situación casi terminal”, relató. Más allá del dolor, este escenario también lo complicaba en las tareas de su vida cotidiana y con la organización de la ceremonia de los premios Martín Fierro que se van a celebrar en menos de un mes: “Tengo que coordinar eso con mis trabajos y las guardias que hago yo en el hospital”. En esa misma línea, el conductor reveló que recibe quejas y pedidos por parte de personas que según su criterio no tienen los méritos para formar parte de las ternas. “A veces se me aparece una panelista de un programa que duró dos semanas y me pregunta por qué no está”, agregó.

Luis Ventura, junto a la comitiva fúnebre Gerardo Viercovich

Pese al duro momento que está pasando, Ventura admitió en la entrevista con Polino que tiene esperanza de que los premios van a “salir bien”. Y tras afirmar que los Martín Fierro “están por encima de los Oscar”, el periodista contó que los nominados serán revelados en el ciclo Cortá por Lozano, dado que Telefe será el canal encargado de la transmisión. Sin embargo, su visita al programa conducido por Verónica Lozano se suspendió este lunes, tras conocerse esta triste noticia. “Hoy teníamos un gran programa, íbamos a contar los ternados, pero falleció el hermano de Luis y se pospuso”, reveló la conductora al comienzo de la emisión del programa, además de confirmar que las nominaciones se darán a conocer este miércoles.

El periodista de espectáculos recibió el afecto de familiares y amigos en este duro trance Gerardo Viercovich

Ventura contó que su hermano padecía una enfermedad avanzada, que le provocaba insoportables dolores Gerardo Viercovich

Ramos y muestras de dolor, en la despedida al hermano del periodista Gerardo Viercovich

Luis Ventura da su último adiós a Carlos Alberto Luna Gerardo Viercovich