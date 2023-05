Julieta Poggio mandó al frente a Flor Vigna y mostró el “blooper” que protagonizó en los Premios Gardel

escuchar

Flor Vigna fue una de las tantas invitadas a la 25° edición de los Premios Gardel, en donde disfrutó a pleno en compañía de otras figuras de la música como Trueno, María Becerra, L-Gante y Nathy Peluso. A través de sus redes sociales, compartió los momentos más destacados tanto de la ceremonia como del after party, pero hubo uno en particular que se robó toda la atención: un inesperado “cambio de atuendo” que fue registrado por Juli Poggio, la ex Gran Hermano que también dio el presente en el evento.

Julieta Poggio deschavó a Flor Vigna y mostró el “blooper” que protagonizó en los Premios Gardel

A finales de 2021, Flor Vigna lanzó su carrera como solista y, no solo estrenó varios temas, sino que realizó colaboraciones con artistas como Miss Bolivia y Rodrigo Tapari y dio espectáculos en vivo. También lanzó múltiples videos musicales. En la noche del martes, sumó otro gran logro: fue invitada a los Premios Gardel, la ceremonia en la que se celebra lo mejor de la música nacional.

Para la noche especial, en vez de llevar como su acompañante a Luciano Castro, su pareja desde hace casi dos años, su más uno fue Julieta Poggio, la ex Gran Hermano que, finalizado el reality, pisa cada día más fuerte en el mundo del espectáculo. La cantante no eligió a la ex hermanita solo por su popularidad en los medios, sino que la convocó ya que, días atrás, bailaron juntas en el video de “Mal Ahí”, la canción que Vigna realizó junto a DJ Alex.

El look de Flor Vigna en la alfombra roja de los Premios Gardel 2023 en el Movistar Arena. Santiago Cichero - AFV

Ambas asistieron al show, deslumbraron con sus looks en la alfombra roja -Poggio con un vestido sin mangas con una amplia falda corta de volados con un par de borcegos de caña alta y Vigna con un vestido negro estilo látex al cuerpo con recortes, look que acompañó con un par de bucaneras color amarillo- y, finalizada la velada, se dirigieron juntas al after party que tuvo lugar en la fiesta Bresh, la cual contó con la presencia de celebridades desde Wanda Nara hasta La Joaqui.

Sin embargo, antes del inicio de la celebración protagonizaron un divertido “blooper” que, al igual que otros sucesos de la noche, llegaron a las redes sociales. Es que, mientras subían las escaleras, Flor Vigna se sacó las extravagantes botas y caminó durante un rato largo con los pies cubiertos simplemente por un par de medias. “Cuando te cansás de los zapatos”, expresó Poggio, quien filmó la secuencia para después subirla a sus Historias de Instagram.

Julieta Poggio y Flor Vigna protagonizaron juntas el video de la cantante junto a Dj Alex instagram @poggiojulieta

Esta no es la primera oportunidad en la que Vigna, en medio de un importante evento, prioriza la comodidad en vez de la estética. En el 2022 fue convocada a la gala de los Personajes del Año de la revista Gente, en donde lució un vestido corto con una falda voluminosa y un corset, todo en tono celeste claro. Como toque final, sumó un par de plataformas a juego -look diseñado en su totalidad por Verónica de la Canal- y lo acompañó con el cabello suelto y ondulado.

No obstante, avanzada la noche y una vez tomada la foto de tapa, cambió los tacos altos por un par de chinelas deportivas prestadas por su novio, Luciano Castro. “Y bueno, pintó en la alfombra roja”, dijo, mientras enfocaba sus pies con la cámara del celular. De esta manera dejó en claro que, a pesar de ser una celebridad, siempre el confort por encima de todo lo demás.

