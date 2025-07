El desgarrador testimonio de Belén Giménez, la viuda de René Bertrand: “Él creía que ganaba la pelea”

René Rogelio Roberto Caumont​, ​más conocido como René Bertrand, murió el pasado 26 de junio de cáncer, enfermedad de la cual había sido diagnosticado cinco meses atrás. A pocos días de cumplirse un mes de su muerte, su esposa Belén Giménez, con quien el actor tenía dos hijos, Sofía y Franco, accedió asistir a Intrusos (América TV) y contar en una conmovedora entrevista cómo fueron los últimos días del reconocido actor.

“Fue terrible lo que pasó. René tenía todas las ganas de superarlo, tenía mucha fuerza. Fue todo muy rápido, llegó a hacer solamente dos quimios. Cuando terminó los rayos pidió sacarse una foto con los radiólogos. Lo que él más quería era a sus hijos y a mí, lo sé. No se lo contó a nadie, solamente lo vivíamos nosotros”, comenzó Belén con lágrimas en su rostro.

Además, remarcó que los últimos días fueron los peores para René, quien a pesar de su optimismo sufría fuertes consecuencias físicas del tratamiento de quimioterapia. “Se hizo muchos estudios y no le salía nada. Eran 14 remedios en total en una heladerita y una bolsa, yo pensé que era para todo el tratamiento y no, era para un solo día. Estuvo conectado desde las 9. 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde”, recordó.

René Bertrand era padre de dos niños pequeños, Sofía y Franco (Foto: Instagram @renebertrandoka)

Uno de los mayores momentos de culpa para Belén y sus hijos apareció cuando contagiaron a René de Influenzavirus A, una potente gripe que lo debilitó aún más. “Después empezó a pasar todo malo. Nosotros lo contagiamos con los nenes de influenza y tenía 39.9 de fiebre. Entonces, como él estaba inmunodeprimido, se fue a la casa de su mamá y nos separamos ahí. Pero todo el tiempo hacíamos videollamada. Él se sentía bien ahí y hasta hacíamos bromas. Uno de los últimos días pudo comer, porque no estaba comiendo bien. Estaba muy flaquito, creo que pesaba 70 kilos, una cosa así”, explicó con tristeza.

René y Belén estuvieron 16 años en pareja (Foto: Instagram @belengimenezz)

El día que René Bertrand recibió el peor diagnóstico

La viuda de René Bertrand remarcó durante toda la entrevista que la noticia fue un shock para todo su entorno, ya que el cuadro de metástasis que presentaba ya era muy avanzado para cuando se lo descubrieron. “Nos enteramos en Villa Carlos Paz porque estábamos haciendo temporada allá, por eso fue que nos volvimos antes. Ya los primeros días del mes de febrero estábamos acá, en Capital Federal”, indicó sobre el viaje relámpago que hicieron junto a sus pequeños para poder comenzar a tratar al actor en centros especializados de oncología.

“Le dolía mucho el omóplato. Pensábamos que era porque Franchu es muy gordito y quizá había hecho una mala fuerza y se desgarró. Cada vez era peor y le empezó a salir como un huevito. Se hizo muchos estudios hasta que uno de ellos se los pasa a los médicos de Buenos Aires y le dijeron que se vuelva. Llegamos y le hacen una biopsia”, repasó la mujer sobre los primeros síntomas que le aparecieron a su marido.

Belén Giménez habló por primera vez en televisión sobre cómo vivió su esposo su enfermedad (Foto: Captura de pantalla)

Lo más complicado para René, según relató Belén, fue la falta de glóbulos blancos que le generó la quimioterapia. “Se hace la quimio y después él tomaba muchas pastillas para que le deje de doler. Esas pastillas le hicieron una úlcera que explotó y el día jueves lo operaron de urgencia. El cirujano nos dijo que había salido todo perfecto, pero los terapistas me decían que era muy fuerte lo que tenía porque no tenía forma de defenderse. Y me dijeron que tenía solo un 20% de posibilidades de que zafe”, sentenció sobre el desgarrador diagnóstico que recibió.