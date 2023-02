The Challenge: la fuerte pelea de Jujuy Jiménez con Sol Pérez y los eliminados de este martes

escuchar

Desde su estreno, The Challenge se convirtió en una apuesta fuerte dentro del prime time de Telefe. Bajo la conducción de Marley, distintas duplas de famosos ponen a prueba su destreza física para superar las distintas instancias del juego. No obstante, no todo se reduce a la competencia, puesto que las cuestiones personales también influyen. El martes, antes de la inminente eliminación de dos participantes, se vivió un tenso cruce entre Sol Pérez y Sofía “Jujuy” Jiménez.

La Arena, esa instancia que todos quieren evitar, pero saben que es imposible, fue el escenario donde se desarrolló el conflicto. Rodrigo Cascón y Virginia Elizalde tenían que elegir qué pareja se mediría ante Jujuy Jiménez y Rodrigo Mora, alias “Morita” en la instancia final. Como sus opciones preferidas -puesto que querían una dupla fuerte- mencionaron al equipo de Sol Pérez y Lionel Ferro y al de Octavio “Oky” Appo y Claudia Albertario.

El martes dos parejas se midieron en "La Arena" y una de ellas quedó eliminada (Foto: Captura de video)

Finalmente, Cascón y Elizalde eligieron a Oky y Claudia y a partir de ahí se vivió un momento de bastante tensión, con el resto de los participantes como testigos. Tras reconocer su alivio por no quedar en una instancia decisiva, donde el perdedor quedaba eliminado, Sol Pérez sostuvo: “Yo de Sofi no tengo problema de que me proponga porque la verdad (la Arena) es un lugar en el que todos vamos a pasar, aunque queramos estirar y patear todos, y es evidente”.

En este sentido, agregó: “Sí, me dolía de Morita, porque lo quiero. Me dolió mucho el día de hoy y para mí también fue un antes y un después”. Por su parte, Jujuy Jiménez no se quedó callada y fue contundente con su punto de vista respecto al juego y salió en defensa de su compañero: “Acá no es personal, Sol. Entiendo que con Morita tenías un afecto, pero me parece muy fuerte que pongas en duda su corazón y el cariño que te tiene a vos como persona porque haya pensado en la nominación. Son cosas diferentes”.

La fuerte pelea entre Jujuy Jiménez y Sol Pérez en The Challenge

Pero, la pica entre las influencers no se terminó ahí. Fiel a su estilo, y sin intenciones de guardarse nada, Pérez arremetió: “Sofi, es algo mío. Me parece que cuando una persona siente algo, otra no puede desacreditar o cuestionar lo que alguien siente. Yo sentí eso, no tiene que ver con Morita”.

Mientras que la jujeña explicaba la necesidad de “disociar”, puesto que para ella “una cosa es el corazón de los seres humanos y otra es el juego y la competencia”, la analista de Gran Hermano (Telefe) no estuvo del todo de acuerdo: “Soy sentimental y cuando quiero a alguien para mí esa persona es intocable. Tiene que ver con cómo yo me siento. Me cuesta mucho separar. La verdad es que no soy tan fría, me encantaría, sería súper bueno para mí, pero no puedo hacerlo”.

El acalorado ida y vuelta se cerró con una escena diferente, que consistió en un momento a solas de Jiménez delante de la cámara, donde apuntó contra su compañera: “Si vos de verdad querés a alguien ni hacés ni decís eso en una arena. Pero no importa, yo necesito estar en mi eje centrada y no conectar con esa energía rara que no me gusta”.

Quiénes quedaron eliminados el martes de The Challenge

A pesar del tenso cruce entre las modelos, no se pudo postergar más lo inevitable. Finalmente, Jujuy y Morita se enfrentaron a Oki y Claudia en una prueba de precisión, concentración y destreza. Si bien hicieron su mayor esfuerzo, no fue suficiente, puesto que cayeron 5-1 contra sus compañeros y perdieron el juego.

The Challenge: la eliminación de Jujuy Jiménez y Morita

“Me voy feliz de haber pisado estas canchas, de haber dado todo y de haber podido ser yo con mis cosas buenas y malas”, resaltó Jujuy. Por su parte, Morita felicitó a Oki y Claudia por ganar “de muy buena ley” y lanzó, en resonancia con la pelea que tuvo lugar momentos antes, una frase contundente: “Intentemos separar el juego, la competición, de la persona y del corazón de cada uno”. De esta manera, Sofía Jiménez y Rodrigo Mora se convirtieron en los últimos eliminados hasta la fecha de The Challenge.

