Sofía “Jujuy” Jiménez se defendió ante las críticas por su falso ‘incidente’: “Si hace ruido, mejor”

escuchar

Después de la polémica alrededor de su visita al programa de Georgina Barbarossa, Sofía “Jujuy” Jiménez habló nuevamente y cruzó a quienes la criticaron por haber actuado el supuesto accidente en cámara. La modelo reafirmó que su decisión de participar en la campaña sobre la menstruación fue correcto, apuntó contra los cuestionamientos y llamó a comprometerse más con el tema.

El hecho generó mucho debate en redes sociales y entre los famosos. En su visita a A la Barbarossa (Telefe), Jujuy vivió una situación que dio mucho que hablar. En el medio de la transmisión y mientras bailaba, parecía tener una mancha de sangre en su pantalón blanco, producto de la menstruación.

Ante esto, la conductora intentó taparla y evitar que la cámara vuelva a tomar a la modelo hasta que se cambiara. En el momento, pareció un accidente que angustió a Jujuy y que llamó mucho la atención de los televidentes.

El supuesto percance de Jujuy Jiménez en el programa de Georgina Barbarossa

Sin embargo, un día después ella confirmó lo que se había comenzado a rumorear horas antes: todo se trató de una campaña publicitaria. Sofía volvió a visitar la emisión y contó que todo fue una simulación en el marco de una campaña de concientización que impulsó una marca de higiene femenina y en la que estuvieron complotados todos los miembros del programa televisivo.

Después de esta aclaración y de que se conociera lo que había detrás, las reacciones fueron divididas. Mientras que muchas figuras del ámbito apoyaron el mensaje, también se vivió un fuerte cuestionamiento en redes sociales. Ante este escenario, Jujuy Jiménez le concedió una entrevista a Juan Etchegoyen en Mitre Live y comentó sus sensaciones.

Sofía "Jujuy" Jiménez cruzó a quienes la criticaron por su falso accidente femenino

“Honestamente todo lo que vi de contenido fue impresionante el nivel de empatía y de conexión, mujeres y hombres”, comenzó con respecto a la repercusión del hecho. En esa misma línea, aseguró estar muy “conectada con la intención del mensaje”, por lo que no se dejó afectar por los cuestionamientos: “Los que puedan criticar con mala intención no me afectan. Estoy segura de lo que hice y dónde me paré para hacerlo”.

Con respecto a quienes apuntaron contra ella, agregó que no vale la pena “perder el tiempo y la energía” y que justamente lo que buscaba con la acción es que se destacara el mensaje: “Si hace ruido mejor, porque era mi intención”.

Por otra parte, expresó también que muchas de las críticas por este hecho provienen de mujeres, cuestión que llamó su atención: “Abracémonos entre las mujeres, esa es mi manera de ver la vida y vincularme”. “En este vivo también comentan y a los que bardean les mando un beso enorme”, manifestó de manera irónica.

Por último, el periodista también le consultó si alguna expareja le escribió para brindar su apoyo o hablar sobre lo ocurrido, con la intención de saber si se había producido algún contacto con Juan Martín Del Potro. Ante esta consulta, Jujuy Jiménez respondió de forma contundente y entre risas: “No, viste que los ex son justamente eso, ex. Les mando besitos pero estaría bueno”.

LA NACION