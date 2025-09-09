La foto que compartió Pampita para recordar a Blanca, a 13 años de su muerte

El 8 de septiembre es una fecha extremadamente triste y movilizante para Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Benjamín Vicuña. En ese día, pero en el año 2012, murió su primogénita, Blanca, cuando solo tenía seis años. A pesar de que, como pareja, ambos tomaron caminos separados, siempre se acompañaron en el dolor. Mientras el actor recuerda a su hija todos los meses y en cada cumpleaños le dedica emotivos posteos en las redes sociales, la modelo suele ser un poco más reservada y comparte posteos en los que la etiquetan. Sin embargo, el lunes, en el aniversario número 13 de la muerte de su hija, subió en su feed de Instagram una imagen que emocionó a todos.

Durante la noche del lunes 8 de septiembre, Pampita publicó en Instagram, red social en la que acumula 8.2 millones de seguidores, una dulce foto en la que se la pudo ver apura sonrisa con Blanca de bebé en brazos. Solo comentó la publicación con un corazón blanco. Su publicación dijo más que mil palabras.

La dulce foto que compartió Pampita a 13 años de la muerte de su hija Blanca (Video: Instagram @pampitaoficial)

Unas horas antes, en tanto, Benjamín Vicuña publicó un video inédito de él, Blanca y Bautista, con una emotiva dedicatoria para su hija. “Blanca, estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo, como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje. (...) Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también llorar. Acá estamos honrando la vida, de pie, sonriendo, pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal”, expresó.

El conmovedor video que subió Vicuña para recordar a su hija fallecida

La hija mayor de Benjamín Vicuña y Carolina Ardohain murió el 8 de septiembre de 2012 a los seis años. Durante unas vacaciones familiares en la Riviera Maya, México, contrajo una bacteria y debieron internarla en la Clínica Las Condes de Santiago de Chile. El cuadro empeoró en cuestión de días y sufrió una neumonía hemorrágica, que derivó en una falla multisistémica que le provocó la muerte.